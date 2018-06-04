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中央社

台北：本土意識影響 六四紀念尋找定位

中央社2018/06/04 17:05
中央社 兩岸 / NOWnews
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六四專題（中央社記者翟思嘉台北4日電）六四事件29周年，在陸委會發表新聞稿提出呼籲之後，蔡總統透過臉書發表談話。多年來，台灣政府、民間持續紀念六四，但受本土意識影響，每年的六四紀念活動總必須尋找定位。

1989年6月4日，中共在天安門廣場暴力鎮壓抗議學生，前總統李登輝當晚發表聲明：「中共所採取毫無人性的做法，必將受到歷史的裁判，為抗議中共以武力鎮壓民主運動，登輝要以最沉痛的心情，代表中華民國政府和人民，呼籲全世界所有愛好自由，重視人權的國家與人士，對中共暴行給予最嚴厲的譴責。」

之後，前總統陳水扁在其任內以自由、民主、人權角度，4度於六四紀念日發表談話。在其任期最後一年，也是2007年六四事件18週年時，陳水扁說：「這18年來中國發生了很大的變化，但唯一不變的就是一黨專政的極權獨裁，以及對自由民主無情的打壓。」調性愈來愈越強硬。

前總統馬英九每年都針對六四事件發表談話，但調性逐漸趨軟。他2006年擔任台北市長時所說「六四不平反，統一不可談」的句子最為人所知，但到2008年後就任總統之後，六四紀念談話即趨緩和，多呼籲中共回應普世價值，拉近兩岸在人權議題上的落差。

總統蔡英文2016年上任至今，分別在2016、2017年對「六四」發表談話，維持中華民國政府多年來的自由民主人權立場，溫和地表達台灣願意向對岸分享民主轉型的經驗，「民主的路上，有人先到，有人晚到，但終究會到。」

蔡總統今年特別透過臉書、以簡體字向大陸人民發聲，除維持一貫呼籲民主的立場之外，還加添民主可以「讓兩岸人民有更大空間，互相理解和合作」的意義。

除卻官方立場，台灣民間紀念六四的團體，也經歷改變。

1989年六四事件過後，台灣民間成立「血脈相連大陸民主運動後援會」（「血援會」），血援會每逢六四都會舉辦紀念活動，其餘時間也有零星的各式活動，前總統馬英九曾是其中成員。

隨著兩岸各自發展，認同兩岸「血脈相連」的血援會逐漸式微，另一方面，2009年後一些長居台灣的六四民運人士、學生及民間團體開始舉辦活動，紀念六四，過程中更強調台灣主體性。

2013年以後，台灣六四紀念晚會的民間團體參與也更多元，包含聲援西藏與新疆人權的圖博之友會、台灣維吾爾之友會。

由於牽涉「中國因素」，台灣對六四的紀念始終有濃厚的內部政治因素，政府的表態四平八穩；民間紀念則隱含國家認同這類複雜的意識形態，時有分歧。

在中共打壓下，兩岸雖交往密切，認同距離卻在拉遠。民眾開始認為六四事件是「別國的事」，很難激起關切。至今29年，六四在台灣並沒有被遺忘，只是一直尋找著定位。（編輯：朱建陵）1070604

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