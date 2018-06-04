NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈金門辦淨灘　清出2噸垃圾前奈國前鋒卡努　參加世界盃被偷錢8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
觀點

老屋新生／不只是博物館　老建築還能有什麼新想像？

今日觀點2018/06/04 16:00
老屋新生／不只是博物館　老建築還能有什麼新想像？（圖／今日觀點）
老屋新生／不只是博物館　老建築還能有什麼新想像？（圖／今日觀點）

由於都市計畫，近期被拆除的陳茂通宅決定異地重建，但卻連棲身之地都不明，被水刀大卸八塊後，建材也只能靜靜地躺在廠房中，等待有朝一日回復新的面貌。而過去也有許許多多的老建築，因為沒有取得文資身分，就直接面臨拆除的命運，都市的發展跟歷史的保存真的如此矛盾嗎？我們能不能有雙贏的方式呢？

老建築的新舞台

雅典人書店內部。圖／Galio – 自己的作品, CC BY-SA 3.0

富麗堂皇的舞台，華麗的雕刻，深紅色的舞台簾幕，這裡是世界上第二美的書店「雅典人書店」，位於阿根廷布宜諾斯艾利斯，它的前身是在1919年開幕的大劇院，許多知名人物都曾站上它的舞台。2000年時經過改裝修復，拆除了劇院座椅，更換成書架，它有了新的任務，繼續乘載著過去的美麗走向未來，這就是古蹟再利用的案例。

在台灣，由於都市規劃，許許多多的老房子正面臨拆遷問題，近期，日治時期仕紳陳茂通的「紅葉園」由於沒有取得文資身分，財團決定「異地重建」，但本預計的重建地卻因為附近里長、居民反抗而作罷，富有現代主義風格的紅葉園連安身立命的所在都尚未尋獲。

除了面臨都市計畫的老建築外，先前有許多古蹟，在被指定為古蹟前就「自燃」消失在台灣的土地上，中間或許有不肖商人或建商希望能將這片土地挪做他用，也有部分是原因，是因為若被指定為古蹟，屋主要負責維修保護，雖政府有補助，但仍會有人無法負擔，許多老建築就這樣在台北城蒸發，讓人不勝唏噓。

因此文史團體就期望，政府能成立「台灣歷史建物保留區」讓無法留在當地的老建築能有安身立命之所在，並受到妥善的規劃。

台灣的古蹟再利用，目前多半分為兩種面向，部分走向餐飲、輕食類發展，而另方面則是繼續它原先的使用方式，或是建立博物館等。國立臺灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所教授李乾朗分析，通常工廠類型的建築物，就像是現在的松菸、華山等園區，比較容易有再利用的可能，由於當初在建造時結構就有特別加強，也讓它的壽命持續延續。

日本怎麼做？

「可以學習日本的作法。」李乾朗提到日本的「明治村」、「小世界」做為案例，明治村是保存展示明治建築的野外博物館，由日本「株式会社名鉄インプレス」出資建造而成，在園區中，復原了60幢以上的建築物，其中12件有國家指定的重要文化遺產，在園區中甚至有電車通行，保存過去的風光的同時，又能賦予建築物新的價值。

日本明治村。圖／取自犬山観光諮詢處

台灣過去也有類似於明治村的案例，位於彰化的台灣民俗村由施金山創立，園區內收容著許多台灣的老房子，但卻因為後代無心接手管理，目前呈現閉館的狀態。推動「台灣歷史建物保留區」的文史工作者凌宗魁認為，類似的保留村交由政府負責建造管理規劃，在資金或是管理上都能比較完善，也不會有改朝換代就失去資金挹注的問題。

「商業不是罪大惡極的東西。」對於保留區，李乾朗有不同的看法，他認為若是推案能夠成行，在經營上應該還是交由民間負責經營，才能得到最好最完善的規劃，也能讓古建築「自給自足」，帶來財源也讓民眾能有新的觀光去處。

他也進一步分析台灣民俗村失敗的案例，由於創辦人缺少了「學術專業」，保留下來的老房子多半是依照自己的喜好抉擇，相對來說歷史價值並不高，就少了點「說故事」的能力，而歷史價值其實是需要經過專業的評估判斷，並不是把所有老東西留下就叫做保護歷史。

除了觀光園區　還有什麼可能性？

澳洲Melbourne Central購物中心，在玻璃帷幕的壟罩下，明媚的陽光灑在開闊的商場中央，映襯廣場中央紅磚築成的「庫伯子彈工廠塔樓」，原先是一座生產子彈的工廠，現在做為商場使用，他的歷史要比如今的Melbourne Central早上一百年，過去曾經面臨拆除的命運，而在設計師與建築師的努力下，耗資12億澳元，設計玻璃尖頂將歷史建築保護起來，並引入200多家商舖進駐，成為一大購物休閒勝地。

包裹在玻璃帷幕裡的子彈工廠。圖／ Jordan from Singapore – Melbourne Central’s Shot Tower, CC BY-SA 2.0,

在台灣，我們能不能也有這樣讓商業與古建築交融的機會呢？或許「台灣歷史建物保留區」是一個可能的選項，長年專營古蹟營造的鋼承建設總經理張震宇也提出構想，在國外，許多購物的街道都十分古色古香，充滿了獨特的建築風格，他認為，若提案有機會付諸實行，除了規劃觀光園區之外，或許能規劃一個「outlet村」，吸引財團進駐，增加老建築的使用率，商業帶來的利益也能讓古建築的維護費用有所著落。

「巴洛克建築可以放國際品牌，日式木造建築或許能吸引台灣廠商進駐。」張震宇說，未被指定為古蹟或歷史建築的台灣老建築，多半是日治時期的建築，多以巴洛克與日式木造建築為主，只要妥善規劃，將不同類型的建築有規劃地設置，或者由政府做全台灣的普查，了解有多少老房子在都市計畫下將面臨拆除，就能夠作詳盡的預算規劃，了解有多少老房子需要遷移，在規劃上就能較有整體性，而不只是被拆遷的房子就隨便找個地方放。

《今日觀點》開拓不同的視野：https://sight.nownews.com/

關鍵字古蹟古蹟修復柯文哲紅葉園都市計畫陳茂通
香火不斷／不忘阿公遺言　百...老屋新生／古蹟泥作匠師江支...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan