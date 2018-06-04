郭台銘深圳設廠30週年 矽谷夢估2022年實現

根據中國大陸深圳特區報統計，從深圳建廠迄今，富士康在中國大陸投資建設40多個生產基地。截至2017年底，富士康在中國大陸申請專利5萬4600件，核准2萬9900件；在世界各地專利申請累計14萬6200件，核准8萬3600件；在中國大陸平均每年占出口額3.9%，累計創匯2374億美元。

鴻海集團6日下午將在中國大陸深圳舉辦實體經濟與數位經濟融合發展高峰論壇，慶祝鴻海在深圳設廠30週年。屆時鴻海集團總裁郭台銘將出席開幕式並致詞。

（中央社記者鍾榮峰台北4日電）鴻海集團將於6日在中國大陸深圳舉辦30週年慶和高峰論壇。鴻海董事長郭台銘表示，富士康深圳龍華園區將成為「微矽谷」，預計2022年實現。

報導引述郭台銘談話指出，深圳就是中國未來的矽谷，富士康龍華園區是未來矽谷的核心。

郭台銘說，作為一家國際性公司，富士康跟深圳走了30年，未來也會繼續走下去。

郭台銘透露，富士康龍華園區將成為「微矽谷」，目前正在規劃建設，預計到2022年實現。富士康深圳龍華園區已經擁有精密機構件、模具、刀具、光學、物理、軟體、半導體、設計等中心，以及雲端處理、雲計算、霧計算、人臉辨識、資料傳送、無人商店等技術和應用。

郭台銘說，富士康正把深圳園區改造成一個研發平台園區，包含工業互聯網、智慧製造、人工智慧的研發平台，不僅要對自己培力，還用大資料、人工智慧培力合作的協力廠商，提高生產效率。

6日當天的高峰論壇，將邀請美國辛辛那提大學教授李杰、中國工程院院士李培根、香港科技大學協理副校長吳恩柏、以及樹根互聯技術總經理賀東東等人演講。

此外當日也將舉辦分組論壇，探討工業人工智慧與工業互聯網、消費互聯網的人工智慧、富士康培力中小企業與數位經濟、以及8K內容等，將邀請東京大學名譽教授中川威雄、創新工場董事長李開復、富士康工業互聯網董事長陳永正等參與討論與對話。（編輯：鄭雪文）1070604