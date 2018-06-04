國際旅運量成長 全球面臨機場容量危機

IATA理事長迪朱尼艾克（Alexandre de Juniac）今天在IATA雪梨年度會議說，但仍有需要建造新機場。

主要機場試圖以管理時段的方式解決相關危機，即給予航空公司特別時段的特殊營運權。

法新社報導，IATA說，到2036年旅客數量預計將近倍增達78億，然而機場和航管系統等基礎建設速度並未跟上。

（中央社雪梨4日綜合外電報導）國際航空運輸協會（IATA）今天警告，面對國際旅運需求成長，各國政府必須緊急因應機場容量危機，但是對民間資本的投入應謹慎以對，並應訂定更佳規範。

他說：「我們正處容量危機，而目前並未看到所需的機場基礎建設投資，以解決這個問題。」各國政府資金困窘，求助私人公司提高機場容量的案例越來越多。

但他反對機場私有化，並警告說，民營機場「未達到航空公司的期待，許多公司有太多痛苦經驗」。

「旅客也感受到這個問題，根據（全球評比系統）Skytrax，旅客最喜歡的前6個機場當中，5個為公營機場。」

「民營機場肯定較為昂貴，但是與公營機場相較，在效率上或投資水準沒有不同。」

IATA會員包括280家航空公司，明天將討論有關機場基礎建設民營化的決議案，呼籲各國政府在新航站投入使用時，能同時考量長期經濟和社會效益。

這項決議案將同時呼籲訂定較好的民營機場管理規範，保護消費者利益。（譯者：羅苑韶/核稿：林治平）1070604