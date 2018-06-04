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中央社

華郵：總統不構成妨害司法一說大有問題

中央社2018/06/04 17:22
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國總統川普的律師主張，總統對所有聯邦調查握有絕對權力，因此無法指控他妨害司法。但部分法律專家表示，這種說法在法律上不無疑問，因為這根本已將總統置於法律之上。

「華盛頓郵報」報導，在一份提交給調查通俄案特別檢察官辦公室的20頁長信裡，川普的律師主張，「總統身為最高的執法官員，川普相關作為在憲法與法律上都不會構成妨害司法，因為那形同他妨害他自己」。

總統的職權很廣泛，在特別檢察官調查川普競選陣營有無與俄羅斯勾結干預2016年美國總統大選的通俄案裡，川普的律師要如何幫他脫身，仍存在諸多問題。

目前任職狄金生．萊特法律事務所（DickinsonWright）的法倫克爾（Jacob Frenkel），1990年代末期曾在獨立檢察官辦公室任職過。他說：「事實是，我們目前所見，都是前所未有。」

法律分析家指出，做為行政部門的龍頭，川普可以特赦、開除高階官員，或下令調查收手，但若他的動機是舞弊，這類作為就可能構成妨害司法。

曾代理聯邦檢察總長的卡提亞（Neal Katyal）表示，川普律師這封長信揭櫫「可笑的法律論點」。卡提亞說：「總統不會構成妨害司法的說法，已跟著喬治三世（King George III，18世紀中~19世紀初英國國王）而消亡，即便尼克森（Richard Nixon）一度試圖搬出來。」

法倫克爾表示，這份多達20頁的長信只是委婉地說，「沒有傳票，他（川普）不會到案，即便有傳票，也會掉進持久戰」。

喬治華盛頓大學（George Washington University）法律系教授杜利（Jonathan Turley）表示，他相信總統有權赦免自身，但在妨害司法案裡動用特赦恐會有問題，「因為此舉本質上是要阻止起訴或阻撓定罪」。

杜利說：「這都是一些憲法學者多年來關起門討論的東西，而許多被我們看作是無稽的有趣假設，看來會在川普政府下成真。」

福坦莫大學（Fordham University）法學院教授舒格曼（Jed Shugerman）表示，提出特赦的說法可解讀為，是想要警告特別檢察官穆勒，一旦傳喚川普，川普將會特赦一些遭調查者，拉高對抗態勢。

若收到傳票，法律分析家們表示，他們預料川普會加以挑戰，爭議也幾乎肯定會升高至最高法院。專家認為，即便法院可能最終會限縮總統被問話的範圍，但不太可能同意川普律師所主張「總統本身不會構成妨害司法」的見解。（譯者：陳亦偉/核稿：嚴思祺）1070604

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