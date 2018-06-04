新竹縣親子小戲節 7個劇團陪孩子過暑假

（中央社記者魯鋼駿新竹縣4日電）暑期將至，新竹縣政府文化局於6月30日至7月28日在實驗劇場推出「2018新竹縣親子小戲節」活動，邀集7個表演團隊接連演出，讓親子欣賞創意巧思劇碼，陪孩子過暑假。

新竹縣政府文化局今天在實驗劇場舉辦記者會，宣布「2018新竹縣親子小戲節」將在6月30日展開，邀請偶偶偶劇團、自然而然劇團、大開劇團、鞋子兒童實驗劇團、飛人集社劇團、身聲劇場和玉米雞劇團，輪番演出精彩戲碼。

新竹縣政府文化局長張宜真表示，「2018新竹縣親子小戲節」首場6月30日由偶偶偶劇團演出「紙箱的異想世界」，接著則是7月1日由自然而然劇團結合環境教育的「什麼怪東西」；7月8日台中大開劇團的「賣香屁」。