中正紀念堂轉型 促轉會：將綜合各方意見再決議

（中央社記者顧荃台北4日電）促進轉型正義委員會今天表示，中正紀念堂轉型與清除前總統蔣介石銅像是促轉會重大任務之一，處理原則與具體做法必須經過社會多方討論，再由促轉會綜合各方意見後做出集體決議。

自由時報報導，促轉會成立後，在清除威權象徵任務上，將中正紀念堂轉型列為第一優先處理，研擬三大做法處置最大尊的蔣介石銅像，例如採取「暗黑景點」方式呈現不義遺址地景、把銅像摧毀，或讓民眾知道蔣介石就是一個威權體制的獨裁者。

促轉會下午發布新聞稿表示， 轉型正義的重要任務之一，就是威權象徵的全面檢視與處置，其中，中正紀念堂轉型及蔣介石銅像的處置方式，是社會大眾關注的課題，也是促轉會重大任務之一。