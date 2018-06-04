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中央社

中正紀念堂轉型 促轉會：將綜合各方意見再決議

中央社2018/06/04 17:27
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者顧荃台北4日電）促進轉型正義委員會今天表示，中正紀念堂轉型與清除前總統蔣介石銅像是促轉會重大任務之一，處理原則與具體做法必須經過社會多方討論，再由促轉會綜合各方意見後做出集體決議。

自由時報報導，促轉會成立後，在清除威權象徵任務上，將中正紀念堂轉型列為第一優先處理，研擬三大做法處置最大尊的蔣介石銅像，例如採取「暗黑景點」方式呈現不義遺址地景、把銅像摧毀，或讓民眾知道蔣介石就是一個威權體制的獨裁者。

促轉會下午發布新聞稿表示， 轉型正義的重要任務之一，就是威權象徵的全面檢視與處置，其中，中正紀念堂轉型及蔣介石銅像的處置方式，是社會大眾關注的課題，也是促轉會重大任務之一。

促轉會表示，中正紀念堂轉型及蔣介石銅像的處理原則與具體做法，必須經過開放社會的多方討論，擴大公民參與，並延續文化部既有的成果，由促轉會內部進行最後的討論。

促轉會說，在收納更多專家及各方意見，與文化部密切對話，並在委員會內部密集討論後，將提出具體做法、實踐進程以及相關論述，屆時也將會公諸於社會大眾。無論選擇哪種做法，都必須研擬出一套細密的配套方案，由委員會綜合各方意見後做出集體決議。

依據促進轉型正義條例第五條規定，為確立自由民主憲政秩序，否定威權統治之合法性及記取侵害人權事件之歷史教訓，出現於公共建築或場所之紀念或緬懷威權統治者之象徵，應予移除、改名，或以其他方式處置之。（編輯：趙蔚蘭）1070604

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