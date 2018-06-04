慶富案陳偉志潛逃究責 3警官連坐懲處

（中央社記者程啟峰高雄4日電）慶富案被告陳偉志棄保潛逃，高市警方今天對延遲通報疏失祭出首波懲處，左營警分局新莊派出所長黃立凡改調非主管職務，記小過2次；分局長蔡文峰、偵查隊長蔡信助各記小過1次。

陳偉志棄保潛逃，逾半個月未到轄區新莊派出所報到，警方遲未通報，市警局坦承有疏失，下午發布新聞稿說明全案查處作為，黃立凡改調非主管職務，記小過2次；蔡文峰、蔡信助各記小過1次。其餘相關失職人員行政責任查明後議處。警方並組成專案小組積極拘提陳偉志到案。

警方指出，陳偉志經高雄地方法院裁定限制住居，原於前鎮警分局報到，3月27日後因變更住居所改向左營分局新莊所報到，迄5月5日止均有報到，5月6日起未按日報到。但左營分局5月6日至5月22陳偉志未報到期間未依規定即時通報，直到5月23日才通報，經高雄地院核發拘票至轄區忠貞街住所拘提未獲。