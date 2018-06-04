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慶富案陳偉志潛逃究責 3警官連坐懲處

中央社2018/06/04 17:30
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（中央社記者程啟峰高雄4日電）慶富案被告陳偉志棄保潛逃，高市警方今天對延遲通報疏失祭出首波懲處，左營警分局新莊派出所長黃立凡改調非主管職務，記小過2次；分局長蔡文峰、偵查隊長蔡信助各記小過1次。

陳偉志棄保潛逃，逾半個月未到轄區新莊派出所報到，警方遲未通報，市警局坦承有疏失，下午發布新聞稿說明全案查處作為，黃立凡改調非主管職務，記小過2次；蔡文峰、蔡信助各記小過1次。其餘相關失職人員行政責任查明後議處。警方並組成專案小組積極拘提陳偉志到案。

警方指出，陳偉志經高雄地方法院裁定限制住居，原於前鎮警分局報到，3月27日後因變更住居所改向左營分局新莊所報到，迄5月5日止均有報到，5月6日起未按日報到。但左營分局5月6日至5月22陳偉志未報到期間未依規定即時通報，直到5月23日才通報，經高雄地院核發拘票至轄區忠貞街住所拘提未獲。

媒體下午到陳偉志忠貞街住處大樓查訪，大樓管理員卻說查無此人，謝絕媒體上樓採訪，附近住家也不認識陳偉志，紛紛表示沒看過。

高雄地方法院行政庭長葉文博下午受訪表示，地院3月26日開庭對被告陳偉志、陳慶男、陳盧昭霞、簡良鑑均諭知限制住居、限制出境、出海，並應於每天向限制住居地的轄區派出所報到強制處分，如未按日報到，即認有逃亡之虞，應立即通報地院。

他表示，陳偉志3月26日當庭呈報的變更報到的住址所誤，隔天才更正正確住址，院方3月27日即將正確住址發函給警方。

葉文博說，警方遲未通報，直到院方5月22日主動電話聯絡新莊所提出陳偉志簽到薄，才獲悉陳偉志已逾半個鳥沒簽到，除要求警方立即拘提陳偉志到案，並責成警方查處究責延遲通報疏失。(編輯:孫承武)1070604

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