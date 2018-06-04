揚言「生吞」恐怖分子　杜特蒂：我很習慣吃人

世界各地近來恐怖攻擊頻傳，位於菲律賓南部的民答那峨島（ Mindanao ）近來也慘遭當地恐怖組織四處濫殺無辜、姦淫婦女。這樣的情況讓向來標榜自己「嫉惡如仇」的菲律賓總統杜特蒂（ Rodrigo Duterte ）揚言：「只要給我醋和鹽，我就生吞你（恐怖分子），我習慣吃人！」

本月 3 日，杜特蒂前往韓國首爾（ Seoul ）訪問，在飯店內對菲僑進行演說時提到，菲律賓政府將會對濫殺無辜的恐怖分子展開行動，「不論他們做了什麼，我們都會以十倍奉還！」

杜特蒂更語出驚人道：「我真的很想吞了他們。只要給我醋和鹽，我就生吞你（恐怖分子），我習慣吃人！」語畢台下響起熱烈掌聲。