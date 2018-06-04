國際變數干擾 外資上周賣超亞股 台股失血最嚴重

受到義大利政局動盪、美中貿易問題等國際因素影響，外資上周再度撤出，除了南韓有 4.71 億美元的買超外，其它市場全數遭賣超命運，其中，台股失血 5.19 億美元最甚，其次為泰國的 4.68 億美元。

回顧 5 月，在國際雜音干擾下，外資明顯從亞洲市場提款，包括東協市場的泰國、馬來西亞，南亞的印度，以及東北亞的台灣股市，皆遭大幅賣超逾 10 億至 16 億美元。

不過，即便受到外資賣超，但在內資買盤加持下，上週包括台灣、雙印、越南等市場週線上漲，其中以越南股市強彈 3.01% 最多，統計今年來，包括台灣、印度、越南等股市均維持正報酬成績，