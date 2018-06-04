外資回籠股匯雙漲 台幣升至3周新高價

外資今 (4) 日在現貨市場大動作買超逾 75 億元，是 5 月中旬以來首見，推升台股加權指數終場大漲 160 點以 11109.5 點作收，在匯市同樣看到外資積極回流，新台幣全日維持在升值態勢，最高升值 29.8 元、升值 6.4 分創近 3 周來新高價位。
新台幣今日以 29.83 元、升值 3.4 分開出後，全日均呈現升值，最高來到 29.8 元，為 5 月 15 日以來高點，終場兌一美元收 29.82 元，升值 4.4 分，台北外匯經紀公司成交值 8.78 億美元。
匯銀人士指出，外資匯入力道明顯較 5 月的交易日大，預料短期新台幣仍會守在 30 元價位內。
不過，匯銀人士提醒，由於美國 6 月中旬升息幾乎已是預料中的事，美元偏強趨勢難以扭轉，因此，新台幣應不至於強升，預料短線仍將在 29.7-30 元左右波動。
觀察主要亞幣今日走勢，除了新台幣升 0.15%，韓元、星元目前升幅逾 0.2%，人民幣、泰銖升逾 0.1%，而日圓略升值 0.05% 左右。
法人認為，資金逐漸回籠，使外資在期現貨布局逐漸偏多，加上個股除權息陸續登場，有助支撐台股後市表現。更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>