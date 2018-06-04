〈中太陽能補貼縮手〉台供應鏈跌價壓力高 較依賴中國

中國針對太陽能產業推出「531 新政」，將使今年下半年市場安裝量大幅下修，分析師認為，該新政將使市場出現拋貨潮，目前中國供應鏈價格已進入崩盤情況，而國內上游電池與模組等供應鏈，也不可能脫離市場價格獨活，太陽能供應鏈跌價壓力更趨明顯，較依賴中國市場的台廠可能受傷最重。

雖然近來台廠爭相擴產模組產能，不過，太陽能產業分析師蔡篤慰認為，國內模組受到政府政策補貼，價格本就是全球最高，而新擴增的產能也是瞄準國內需求，因此就算會受到中國因素影響而跌價，速度也不會那麼快。

蔡篤慰指出，中國主要太陽能安裝量來自地面普通電站、領跑者計劃、分佈式太陽能與扶貧政策等 4 種項目，在這次「531 新政」中，受影響最大的是普通電站與分佈式太陽能，而這 2 種項目安裝量為中國整體市場的 6 至 7 成。