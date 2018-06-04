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〈中太陽能補貼縮手〉台供應鏈跌價壓力高 較依賴中國

鉅亨網2018/06/04 17:42
鉅亨網 / NOWnews
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中國針對太陽能產業推出「531 新政」，將使今年下半年市場安裝量大幅下修，分析師認為，該新政將使市場出現拋貨潮，目前中國供應鏈價格已進入崩盤情況，而國內上游電池與模組等供應鏈，也不可能脫離市場價格獨活，太陽能供應鏈跌價壓力更趨明顯，較依賴中國市場的台廠可能受傷最重。

雖然近來台廠爭相擴產模組產能，不過，太陽能產業分析師蔡篤慰認為，國內模組受到政府政策補貼，價格本就是全球最高，而新擴增的產能也是瞄準國內需求，因此就算會受到中國因素影響而跌價，速度也不會那麼快。

蔡篤慰指出，中國主要太陽能安裝量來自地面普通電站、領跑者計劃、分佈式太陽能與扶貧政策等 4 種項目，在這次「531 新政」中，受影響最大的是普通電站與分佈式太陽能，而這 2 種項目安裝量為中國整體市場的 6 至 7 成。

蔡篤慰表示，中國市場原先預期下半年太陽能安裝量可達 20 至 25GW(十億瓦)，約為今年整體安裝量的 3 成，受到此新政影響，加上中國 630 搶裝潮並不明顯，市場對下半年安裝量下調至 10GW，需求量大幅減少，也將引發市場大恐慌而帶動拋貨潮。

蔡篤慰指出，目前中國供應鏈價格已進入崩盤情況，而國內上游電池與模組等供應鏈，雖不會如中國價格快速崩跌，也不可能脫離市場價格獨活，勢必會受到中國價格影響而跌價，將使太陽能供應鏈跌價壓力更趨明顯，而較依賴中國市場的台廠可能受傷最重。

受到中國 531 新政影響，拖累國內太陽能族群今 (4) 日逆勢走弱，又以茂迪 (6244-TW) 與碩禾 (3691-TW) 跌幅最重，雙雙下挫逾 2%，新日光 (3576-TW)、綠能 (3519-TW) 等也有超過 1% 的跌幅。

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關鍵字太陽能補貼安裝供應鏈模組跌價中國市場茂迪新日光綠能碩禾headline
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