新台幣連3升創3週高 美元利多出盡走勢疲弱

（中央社記者邱柏勝台北4日電）國際美元疲軟，外資反手匯入，加上台股勁揚，新台幣今續反彈，以29.82元兌1美元作收，升值4.4分，匯價連3升並創3週新高，台北與元太外匯經紀公司總成交量14.05億美元。

外匯交易員表示，美元指數強勢一段時間後，隨著6月升息腳步逼近，開始有「利多出盡」的味道。他指出，由於市場多數仍預期今年美國只會升息3次，下次升息應會落在年底，「這半年美元已經沒有炒作的話題」。

此外，在歐洲方面，義大利的政治紛擾已經穩定下來，歐元兌美元也貶到滿足點，開始出現反彈，在此情況下，美元近期表現開始轉弱，激勵亞洲與新興市場貨幣轉強。新台幣上週雖一度貶破30元整數關卡，但也只是「曇花一現」，近3個交易日走揚，更創3週新高價位。外匯交易員預期，新台幣很快就會升破29.8元的價位。