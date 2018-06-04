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九天與台灣特技團合體鑄十年一劍 8月公演

中央社2018/06/04 17:39
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者汪宜儒台北4日電）九天民俗技藝團與台灣特技團合作鼓舞劇「3650-十年一劍」，結合震撼鼓陣、鼓舞與炫目的高空特技，演繹春秋時代鑄劍名家干將與莫邪追求極致的動人鑄劍精神。

「3650-十年一劍」由九天藝術總監許懷文執導，也是九天與台灣特技團首度合體演出。今天的演出宣告記者會上，許懷文說，九天創團20多年，屢次在燈節、戶外晚會等演出場合看見台灣特技團，「在我眼中，不論是我們的鼓，或他們的特技表演，在地、不給觀眾壓力且熱鬧的調性是相近的，因此一直想找機會合作」。

在許懷文父親、團長許振榮的觀念裡，合作就該是實質的交流，「不是一般你演一段、我演一段的方式，我們要做的，是兩團從演出形式到團員情感都交流一起的融合，就像是鑄劍一樣，那也是這次演出的精神」。

為了這次演出，許懷文特地前往台中沙鹿尋找鑄劍師了解鑄劍流程，演出中，他也將淬火、回火、冷鍛等十個鑄劍階段轉成演出的十個段落。2016年11月，這個作品曾在台中圓滿劇場進行戶外公演，今年的劇場版本是升級版，鑄劍過程中間添入干將與莫邪的人物故事。

許懷文表示，兩團的演出技術早不是問題，難度在於融合與彼此了解，他笑說，不論是九天的鼓舞演出或台灣特技團的表演，早有固定的演出套路，「譬如演出到了一個點就會伸手亮相，一個動作結束後就會等掌聲」，如何打破這樣的慣性，添入較意象、較劇場敘事的處理，是最難的。

值得一提的是，九天與台灣特技團近年也分別參與紙風車文教基金會發動的「台灣鄉村卡車藝術工程」，在各地演出反應極佳；響應紙風車去年發動的「藝術待用券」計畫，這次演出，他們也聯手捐出百張待用券，希望讓有需要的偏鄉或弱勢孩童也能進劇場欣賞演出。

「3650-十年一劍」將於8月18日至19日在台北城市舞台演出。（編輯：張芷瑄）1070604

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