九天與台灣特技團合體鑄十年一劍 8月公演

（中央社記者汪宜儒台北4日電）九天民俗技藝團與台灣特技團合作鼓舞劇「3650-十年一劍」，結合震撼鼓陣、鼓舞與炫目的高空特技，演繹春秋時代鑄劍名家干將與莫邪追求極致的動人鑄劍精神。

「3650-十年一劍」由九天藝術總監許懷文執導，也是九天與台灣特技團首度合體演出。今天的演出宣告記者會上，許懷文說，九天創團20多年，屢次在燈節、戶外晚會等演出場合看見台灣特技團，「在我眼中，不論是我們的鼓，或他們的特技表演，在地、不給觀眾壓力且熱鬧的調性是相近的，因此一直想找機會合作」。

在許懷文父親、團長許振榮的觀念裡，合作就該是實質的交流，「不是一般你演一段、我演一段的方式，我們要做的，是兩團從演出形式到團員情感都交流一起的融合，就像是鑄劍一樣，那也是這次演出的精神」。