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安力國際今年蘋果營收比重將突破5成 看旺下半年業績

鉅亨網2018/06/04 17:48
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散熱模組機構件及機內金屬件供應商安力國際 (5223-TW) ，受惠客戶端承接機種及項目增加，預估 2018 年來自美系蘋果客戶營收占比將首度突破 50%，並看好今年業績將逐季成長，下半年營收將走強；安力國際預計將於 7 月上旬上櫃掛牌。

安力深耕散熱應用機構件，提供精密金屬壓鑄、沖壓、CNC 加工一站式整合製程，2017 年美系筆電大廠占營收比重已超過 40%，估今年比重將突破 5 成。

安力國際董事長許振焜今天指出，公司目前並已切入汽車 LED 燈散熱片、衛星導航遮蔽片、光通訊伺服器連接器及燃氣表零組件等多項產品，也為散熱產品機構件之外的多元創新應用，預估下半年營收也將走強。

安力國際深耕散熱風扇零組件領域超過 10 年，是業界少數可同時承作沖壓及壓鑄製程的廠商，客戶端也包括系統廠及散熱模組廠，包括台達電、和碩、廣達、仁寶等大廠為其客戶，也是美系大廠筆電散熱風扇零件最大供應商。

公司總計，近 9 成客戶如雙鴻、超眾、建準及日本 Nidec 等皆為國內外知名上市櫃公司，今年美系筆電新機種上市，將持續保有相對穩健的成長動能，及優於同業的毛利率表現。

安力國際今年首季營收 2.84 億元，毛利率也提升到 30%，許振焜表示，以往安力國只向美系筆電大廠出貨散熱模組風扇框架，今年新增散熱鰭片組零組件，推估美系筆電大廠今年占安力營收比重可望維持在 50% 以上，看好今年整體業績將逐季成長。

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