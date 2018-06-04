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即時跑馬燈中市自行車　研議納入第三人責任險韓國瑜推教育　並向校園毒品宣戰8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
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台中市自行車數量多　研議納入第三人責任險

記者黃玿琮／台中報導2018/06/04 17:59
▲台中市自行車研議納入第三人責任險，市府表示最快今年推動第三人責任險。（圖／記者黃玿琮攝2018.6.4）
▲台中市自行車研議納入第三人責任險，市府表示最快今年推動第三人責任險。（圖／記者黃玿琮攝2018.6.4）

台中市營運中的iBike租賃站已達264站，依據計畫，iBike將於今年暑假達成300站共9,000輛目標，市議員4日業務質詢肯定市府同仁努力，但為保障民眾騎乘安全，建議進一步納入公共自行車保險；交通局長王義川強調，為能兼顧民眾使用iBike效益及保險內容完整性，目前評估一年約須編列300萬元，目前市府研議中，最快今年推動第三人責任險。

市議員謝志忠、蔡雅玲，張玉嬿4日業務質詢關心公共自行車保險，謝志忠指出，台中市營運中的iBike租賃站已達264站，預計今年暑假達成300站共9,000輛目標，市府努力值得肯定；民眾騎乘iBike相當方便，以交通局資料，至今年4月累計租借次數逾1,600萬人次，平均每日高達2萬人次使用，已成為市民通勤通學及休閒高度依賴的綠色運具。

謝志忠提到，除了自行車數量多讓市民方便外，安全保障也同樣重要。目前北北桃公共自行車6月1日將投保公共自行車第三人責任險，高雄市公共自行車則將投保公共自行車傷害險；由於台中即將舉辦2018世界花博，建議同步啟動保險安全機制，納入第三人責任險或公共自行車傷害險，保障民眾騎乘安全。

王義川表示，過去iBike保險公司不願意納保，主要原因涉及實名制問題，以小一學生為例，如果借父親悠遊卡騎乘，騎乘人不確定，保險公司風險難評估；雖然高雄則將投保公共自行車傷害險，但有一個重要規定，14歲以下不能騎，身高140公分以下或190公分以上不能騎。

王義川指出，為能兼顧民眾使用iBike效益及保險內容完整性，目前市府評估一年約須編列300萬元，並將參考台北、新北、桃園辦理情況，與保險公司討論爭取，第三人責任險部分努力以花博為目標，最快今年推動。

關鍵字自行車第三責任險悠遊卡世界花博ibike
韓國瑜推教育　並向校園毒品宣戰

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