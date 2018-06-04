賤賣國土案 日財相主動減薪但不下台

麻生強調：「行政公文竄改後再提交國會，這種事絕對不能發生，實在感到很遺憾。」對於財務省與森友學園交涉紀錄遭毀一事，麻生說：「官員承認做了極為不適當的處理，對此我深感抱歉。」

針對財務省主管批准出售國土給森友學園的公文竄改問題，麻生今天下午在財務省公布財務省內部的調查報告書及懲處名單。

（中央社記者楊明珠東京4日專電）有關日本財務省賤售國土給學校法人森友學園案，日本副首相兼財務大臣麻生太郎今天公布財務省的調查報告及懲處名單，懲處對象達20人。麻生主動減薪一年，但不下台。

他表示，會立刻提出防止再重蹈覆轍的對策，並率領財務省職員團結一致，努力恢復人民的信賴。

財務省在調查後認定，因財務省前理財局局長佐川宣壽的決定，決定了公文遭毀或竄改的方向性，所以佐川將被懲處停職三個月，退休金將被扣減。

佐川的部下、理財局的總務課長也遭懲處停職一個月。直接或間接參與公竄改的財務省當時的事務次官、官房長、近畿財務局長、現在的理財局長的監督責任等都被追究，懲處對象達20人。

麻生認為此事讓人民對於整體行政的信賴大減，為負起政治責任，他主動繳回當大臣的一年份的薪資。

麻生在記者會上被媒體問到這次公文竄改，是否是組織性的行為時答說：「竄改的行為並非整個財務省、日常在做。根據調查結果的話，我認為是當時的理財局做的。」

被媒體問到，是否想過要為此事下台？麻生答說：「沒想過」。

有關官員竄改公文，是否因為揣摩上意，顧慮到首相安倍晉三夫人安倍昭惠與森友學園創辦人有交情？麻生答說：「就調查的範圍來看，沒人招認是因顧慮安倍昭惠的意向才改寫、修改公文。」

日本朝日新聞去年2月報導國土遭賤賣的森友學園案後，國會開始追究這件事。當時的理財局長佐川宣壽多次說：「是正當的交易。」佐川被要求提出當時的交涉紀錄時，他答說：「已銷毀」。

在佐川去年7月榮升國稅廳長官之前，他在國會共43次說「紀錄已銷毀」。今年3月他被叫到國會進行證人喚問時，他辯說，是按照（紀錄）保存期限的處理規則處理。上個月外界才知，佐川所強調已銷毀的紀錄實際上還在。

森友學園案的土地位於大阪，市值約9億5600萬日圓（約新台幣2億6300萬元），財務省給予森友學園8億2000萬日圓的折扣，大約僅花了1億3600萬購地。最初的說法是因業者需清除土地底下的大量垃圾，所以給予高額折扣。

不過，外界至今仍不清楚為何財務省要如此賤賣國土。（編輯：高照芬）1070604