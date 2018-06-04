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中央社

黃煌雄：轉型正義絕不是內戰也不是戰場

中央社2018/06/04 17:48
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者顧荃台北4日電）前行政院長江宜樺日前批評政府推動轉型正義如同內戰，促轉會主委黃煌雄今天表示，會以具體行動證明，轉型正義絕對不是要消滅某個特定政黨，絕對不是內戰，也不會是戰場。

江宜樺日前批評政府推動促轉，「猶如用民主手段在打沒有槍炮的內戰」。媒體人周玉蔻今天撰文批評，黃煌雄身為促進轉型正義委員會主委，始終默不作聲，從未評論，還與江宜樺共同舉辦研討會。

黃煌雄下午發布聲明指出，總統蔡英文以及包括他在內的促轉會成員，都一再強調，轉型正義絕對不是要消滅某個特定政黨，絕對不是內戰，也不會是戰場。促轉會未來會拿出具體行動來證明，「民主內戰」的說法是不必要的疑慮。

黃煌雄表示，他所創辦的台灣研究基金會，於去年9月籌辦「總統直選與民主台灣」的研討會，邀集不同政治陣營中有高度代表性的人齊聚一堂，江宜樺以前行政院長的身分出席，當時，並沒有人針對他竟然邀請江宜樺出席而有任何批評。

黃煌雄說，這幾天在台北舉行的「從西方中心到後西方世界」的研討會，台灣研究基金會從一年半前就開始籌辦，江宜樺的長風基金會則是後來加入成為共同主辦單位。

黃煌雄強調，不論是會議籌辦，或是江宜樺的加入，都是在他擔任促轉會主委之前發生的事。基於本次研討會的重要性、以及對所有與會來賓的責任，他無法因為擔任促轉會主委，就臨時不出席這場研討會。

黃煌雄說，不過他心裡也清楚，現在的身分已經變了，不只是台灣研究基金會的創辦人，更是促轉會主委。他充分理解，台灣社會中有些人對於他跟江宜樺共同舉辦研討會有一些疑慮。

黃煌雄表示，從5月31日促轉會揭牌開始，他的一言一行、所作所為都跟促轉會的成敗連在一起。所以日後若有任何人，包括江宜樺在內，再有類似「轉型正義是沒有槍砲的民主內戰」的說法，他一定會嚴正回應。(編輯：陳永昌)1070604

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