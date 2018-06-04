NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈中市自行車　研議納入第三人責任險韓國瑜推教育　並向校園毒品宣戰8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

奇力新電感、電阻雙箭頭推升 5月營收連2月創新高

鉅亨網2018/06/04 17:54
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

被動元件廠奇力新 (2456-TW) 公布 5 月營收，受惠自身電感及子公司旺詮的電阻出貨暢旺推升，單月營收衝高到 13.72 億元，年增率 11.7%，年增率 35.7%，連 2 月創歷史新高；累計今年前 5 月營收 56.74 億元，年增率 17.2%。

奇力新公告，奇力新 5 月個別營收為 6.19 億元，創歷史新高紀錄，年增率 10.4%，年增率則達 31.9%；累計今年前 5 月奇力新營收微 25.48 億元，年增率 12%。

奇力新表示，奇力新本月營收創成立以來歷史新高紀錄，主要是因為小尺寸 Molding 類產品新增產能開出，另外積層類產品、大尺寸 Molding 類及繞線型功率電感產品出貨也持續暢旺。

旺詮 5 月個別營收為 5.58 億元，月增率 15.5%，年增率 50.4%，連續 3 個月創歷史新高紀錄；累計前 5 月營收為 21.96 億元，年增率 29.5%。奇力新表示，旺詮本月營收金額再創歷史新高，主要是因為用電子進入旺季，電阻供需缺口持續擴大，加上漲價效應推升營收。

飛磁 5 月個別營收為 1.94 億元，年增率 5.6%，年增率 14.1%，累計前 5 月飛磁營收為 9.3 億元，年增率 6.6%。奇力新表示，預期 6-7 月歐洲及中國產能到位後，飛磁營收將會有明顯成長。

展望未來，包括奇力新、旺詮及飛磁等 3 家公司在 5 月接單金額依然維持高檔，法人預估，第 2 季單季營收有機會突破 40 億元大關。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字被動元件奇力新營收歷史新高電感電阻headline
安力國際今年蘋果營收比重將...〈遠傳拚加值服務〉低價吃到...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan