新住民學做醬料　讓家常菜變身五星級

高雄市外籍(南洋)姊妹關懷協會自5月27日起至6月24日每周日下午2點，在高雄市新住民家庭服務中心(高雄市苓雅區凱旋二路5號)辦理5場次醬料班課程，5月份找來任職於高雄餐旅學校的名廚林致信老師教授五味醬、冰梅醬製作，6月份除林老師外還邀請考取中餐丙級證照的新住民姊妹丁玉蘭教授越式檸檬魚露醬汁、法國麵包沾醬，後續課程還可以學習泰式酸辣醬、泰式打拋醬汁、芝麻醬、肉燥醬、麻辣醬等美味醬料。

炎熱的暑夏往往讓孩子胃口變差，尤其油炸或大火煎炒的油膩食物更讓人提不起食慾，高雄市外籍(南洋)姊妹關懷協會為了消除掌廚媽媽們夏日烹調的煩惱，辦理5場次醬料班課程，邀請名廚及擁有廚師證照及豐富辦桌經驗的新住民姊妹來教大家自製臺灣及南洋特色醬料，讓家常菜搖身一變成為五星級，還能照顧家人的營養與健康，吸引新住民及社區民眾相約報名。

「好的醬料除了健康美味，更能增加味覺的層次感，讓食物吃起來充滿幸福。」林致信老師說，夏天最開胃的就是酸與辣，台式五味醬綜合甜、鹹、酸、香、辛等五種風味，不論海鮮、白肉、雞肉、蔬食都可以配搭，課程讓學員分組操作調製，老師傳授醬料比例配方，並一一叮嚀學員海鮮料理與醬料調製的訣竅，讓學員受益無窮。

「醬料的靈魂就是配方與衛生。」林老師說夏天食材易腐，在家自己做是最衛生，只要配方比例調對，輕鬆就能在家吃到五星級的料理。報名參加課程的柬埔寨籍姊妹丁麗娜說，她每天都要想煮什麼菜，因此來學習醬料，希望可以讓煮菜更輕鬆；來自泰國的姊妹則帶著唸高職的女兒一起參加，她說想學學台式醬料，讓菜餚可以增添風味。課程中老師還教授醬料保存，除了自己享用外還可以做成伴手禮跟親朋好友分享。

高雄市政府社會局為了照顧新住民，整合公私部門資源，成立苓雅、鳳山、岡山、旗山及路竹5處新住民家庭服務中心及20處新住民社區服務據點，提供全國最綿密新住民服務網絡，辦理醬料班的高雄市外籍(南洋)姊妹關懷協會就是本市前鎮區新住民社區據點之一，提供如諮詢服務、關懷訪視、個案管理及不定期辦理各項福利性、聯誼性方案及活動等，提供在地、個別化福利服務以落實福利社區化，讓遠嫁到台灣的新住民姊妹，將各自母國的特色文化和美食與台灣文化、生活相結合，在新故鄉的土地上攜手邁向幸福的未來。

