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金門海灘真髒！數小時內清出2噸垃圾

記者蔡若喬／金門報導2018/06/04 18:17
▲海洋委員會海巡署金馬澎分署於今日假成功海灘舉辦「擁抱海洋、幸福共好」淨灘及淨港活動，近400人熱情參與。（圖／金馬澎分署提供 , 2018.06.04)
▲海洋委員會海巡署金馬澎分署於今日假成功海灘舉辦「擁抱海洋、幸福共好」淨灘及淨港活動，近400人熱情參與。（圖／金馬澎分署提供 , 2018.06.04)

為守護海洋環境、永續海洋資源，海洋委員會海巡署金馬澎分署特於今（4）日假金湖鎮成功海灘及烈嶼鄉羅厝漁港，辦理「擁抱海洋、幸福共好」淨灘及淨港活動，共有將近400人參與，參與志工不畏烈日清理各式海岸垃圾總計約2公噸，還給成功海灘一張乾淨的臉。


▲海巡署金馬澎分署今日舉辦「擁抱海洋、幸福共好」淨灘及淨港活動，近400人熱情參與。（圖／金馬澎分署提供 , 2018.06.04)

除了淨灘外，今日現場還設置海巡人才招募、防溺宣導、消防裝備展示、防疫專區、海洋生態介紹及預防犯罪宣導等9處活動攤位，活動展現寓教於樂。


▲不畏烈日，海巡署金馬澎分署號召近400位志工進行淨灘。（圖／金馬澎分署提供 , 2018.06.04)

海巡署金馬澎分署長廖德成表示，淨灘、淨港活動是我們對海洋保育、回復自然面貌的開端，海巡同仁將持續致力環境及生態保育，讓我們的海洋資源永續經營。

今天的活動包括金門地檢署、海軍金門基地指揮部、金門國家公園管理處、環保局、水試所、動植物防疫所、漁會、烈嶼鄉公所、金湖鎮公所、漁會、金門家庭扶助中心、昇恆昌免稅商店、金門縣環保志工團隊，水試所，以及武德、塔后．湖前等社區民眾、海巡署第九海巡隊等單位近400人共襄盛舉。


▲不畏烈日，海巡署金馬澎分署號召近400位志工進行淨灘。（圖／金馬澎分署提供 , 2018.06.04)

此次淨灘，特別選在金湖鎮每年舉辦花蛤季的成功海灘，金湖鎮長蔡西湖說，每次只要有維護島嶼的行動，鄉親都會參與，感謝海巡署在成功海灘舉辦淨灘活動，讓民眾能對家鄉再貢獻心力。

關鍵字淨灘擁抱海洋垃圾
中市自行車　研議納入第三人責任險金大社企中心　募集資源做愛心

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