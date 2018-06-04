金門海灘真髒！數小時內清出2噸垃圾

為守護海洋環境、永續海洋資源，海洋委員會海巡署金馬澎分署特於今（4）日假金湖鎮成功海灘及烈嶼鄉羅厝漁港，辦理「擁抱海洋、幸福共好」淨灘及淨港活動，共有將近400人參與，參與志工不畏烈日清理各式海岸垃圾總計約2公噸，還給成功海灘一張乾淨的臉。



▲海巡署金馬澎分署今日舉辦「擁抱海洋、幸福共好」淨灘及淨港活動，近400人熱情參與。（圖／金馬澎分署提供 , 2018.06.04)