洗錢防制成本增 3公股行庫調漲外幣匯款手續費

因應洗錢防制成本增加，繼第一銀行和合作金庫銀行公告調高外幣匯出匯款相關手續費之後，彰化銀行也在官網公告，將於 8 月 1 日調高郵電費，其中外幣匯出匯款 (含退改匯) 郵電費部分，外匯指定銀行 (DBU) 每通從原本新台幣 220 元，調高至 300 元。

一般來說，民眾到銀行做國際匯兌業務，外幣匯出匯款部分會有手續費和郵電費，而手續費每筆按 0.05% 計收，最低 100 元，最高 800 元；郵電費部分，以彰銀為例，原本匯款後打一通電報費用 220 元，現在提高至每通 300 元，而調整郵電費的原因，就是反映銀行作業成本的增加。