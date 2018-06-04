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氣立上海松江廠新產能挹注 5月營收1.72億元創新

鉅亨網2018/06/04 17:57
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自動化氣壓元件製造廠台灣氣立 (4555-TW) 今、明年訂單能見度高，在上海新產能的加入挹注下，5 月營收以 1.72 億元創歷史新高，月增 8.65%，年增 24.41%，累計 1-5 月營收為 7.09 億元，年增 34.68%。

氣立擬發行 6 億元無擔保可轉換公司債 (CB) 籌資，已訂出轉換價 80.5 元，擬於 6 月 6 日上櫃掛牌。這也是台灣氣立上市掛牌 2 年多以來首度進行市場籌資，此籌資案是針對用於大陸投資案。

台灣氣立今年首季稅後純益 5830 萬元，季增 66%，年增 20 倍，每股純益為 0.87 元，第 2 季營運也在加溫中，5 月營收以 1.72 億元創新高，主要因台灣氣立上海松江新廠已於 3 月正式量產，估計今年產能可增加 30% 以上。氣立主管指出，由於新加入團隊公司營收挹注，推升 5 月營收創新高，也與公司預期相符。

台灣氣立去年第 3 季以人民幣 3200 萬元購買邦燁 80% 股權，朝上游模具、壓鑄與五金加工進行垂直整合，不但有效控制成本、提昇產能，也等同取得上海地區金屬表面表理執照，順勢切入車用產品領域，增添新成長動能。法人估計，邦燁今年約可貢獻台灣氣立約 2.5 億元營收。

台灣氣立將投資浙江平湖取得 4 畝土地，用以設立 5 萬平方公尺廠房面積新廠，預計明年第 2 季完成新廠首期工程，邦燁也將在平湖設立生產線，隨氣立一同進行產能擴充。

台灣氣立去年稅後純益 1.62 億元，年增 16.84%，每股純益為 2.41 元，符合法人預期；董事會決議擬對去年盈餘每股擬配 2 元現金股利。

氣立日 K 線圖

 

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