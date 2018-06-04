氣立上海松江廠新產能挹注 5月營收1.72億元創新

自動化氣壓元件製造廠台灣氣立 (4555-TW) 今、明年訂單能見度高，在上海新產能的加入挹注下，5 月營收以 1.72 億元創歷史新高，月增 8.65%，年增 24.41%，累計 1-5 月營收為 7.09 億元，年增 34.68%。

氣立擬發行 6 億元無擔保可轉換公司債 (CB) 籌資，已訂出轉換價 80.5 元，擬於 6 月 6 日上櫃掛牌。這也是台灣氣立上市掛牌 2 年多以來首度進行市場籌資，此籌資案是針對用於大陸投資案。

台灣氣立今年首季稅後純益 5830 萬元，季增 66%，年增 20 倍，每股純益為 0.87 元，第 2 季營運也在加溫中，5 月營收以 1.72 億元創新高，主要因台灣氣立上海松江新廠已於 3 月正式量產，估計今年產能可增加 30% 以上。氣立主管指出，由於新加入團隊公司營收挹注，推升 5 月營收創新高，也與公司預期相符。