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梧棲大排魚兒翻白肚　檢測初判水中溶氧程度不足

記者黃玿琮／台中報導2018/06/04 18:27
▲梧棲大排水質惡化出現魚群死亡情形，環保局派人清理魚屍，避免魚屍腐爛產生惡臭影響當地環境品質。(圖／台中市政府環保局提供2018.6.4)
▲梧棲大排水質惡化出現魚群死亡情形，環保局派人清理魚屍，避免魚屍腐爛產生惡臭影響當地環境品質。(圖／台中市政府環保局提供2018.6.4)

梧棲大排水質惡化出現魚群死亡情形，經環保局採水檢驗初判無異常，研判是受近日高溫改變大排內的溶氧程度，影響魚類生存所致，4日已完成魚體清理。環保局表示，持續加強派員巡查，如查獲違規排放汙染事證，將依法嚴懲。

環保局指出，梧棲大排大興橋下游附近局部水面出現零星死魚上浮，經採水檢測結果顯示，未驗出重金屬及氰化物，但水中溶氧為0.7毫克/公升，低於一般魚類適合生存的2毫克/公升含量，顯示水質溶氧量不足。研判因近來降雨量不足，河川基流量也不夠，梧棲大排大興橋下游附近水位偏低，加上高溫使水中藻類滋生、底泥上浮，使得目視的水色偏綠、偏深色外，也加劇水中溶氧的消耗，而影響水中魚類生存。

4日上午環保局已派人清理魚屍，因大排與旁邊道路落差極大，為安全起見，清潔人員於清理時將部分魚體先暫置於岸際人行道後，再沿人行道清理，並於下午2點清理完畢，避免魚屍腐爛產生惡臭影響當地環境品質。

環保局表示，為提升梧棲大排的晴天基流量及大排水質，市府已在大興橋上游執行汙水截流淨化處理工程；未來完工運轉後，每天將有近萬噸的生活汙水經淨化處理後再排入梧棲大排，可有效改善大排內基流量與溶氧不足的情形，有助改善水質環境、同時避免死魚事件的發生。

關鍵字梧棲大排溶氧不足水質惡化環保局
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