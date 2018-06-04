不滿馬斯克 特斯拉股東欲拔除董座職務

這家退休基金管理公司還抱怨，現有董事會對特斯拉董事長暨執行長馬斯克（Elon Musk）「不該如此遵從」。

「洛杉磯時報」報導，最積極推動特斯拉汽車公司（Tesla Motors Inc.）董事會改革的股東是CtW投資集團（CtW Investment Group）。他們在寫給股東的宣傳信中表示，考量到特斯拉面臨的「策略和營運挑戰」及「持續惡化的財務表現」，有必要將董事會大幅改組。

（中央社舊金山4日綜合外電報導）美國電動車廠特斯拉明天將舉行股東大會，有行動主義投資人以公司策略、財務體質問題和董事會缺乏獨立性為由，準備投票反對3位董事人選，並拔除執行長馬斯克的董事長職位。

由於馬斯克持有21.9%的特斯拉投票股權，加上特斯拉股東過去壓倒性支持董事會，反對行動主義股東的訴求，因此極少人預期這類反對票會通過。

不過，擔憂特斯拉董事會缺乏獨立派聲音的股東預期，這次股東大會上出現的反對票將多到足以改變趨勢，迫使馬斯克和特斯拉更關心投資人的顧慮。

企業管理顧問集團葛拉斯路易斯（Glass Lewis）的北美研究部高級主管麥佛遜（Kern McPherson）表示：「我不確定是否會有任何人遭投票反對而離職，但我預期特斯拉很可能將必須回應高漲的反對票。」

葛拉斯路易斯目前建議特斯拉股東投票撤換3名董事，分別是21世紀福斯公司（21st Century Fox Inc.）的執行長梅鐸（James Murdoch）、創投企業家葛拉希亞斯（Antonio Gracias）和馬斯克的胞弟金波（Kimbal Musk）。

葛拉斯路易斯還支持股東通過一項無約束力的決議，任命獨立派董事長取代馬斯克，讓馬斯克僅保留執行長一職。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1070604