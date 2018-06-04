國發會：台歐盟將啟動GDPR技術性對話

（中央社記者潘姿羽台北4日電）國發會主委陳美伶今天表示，已經啟動GDPR適足性認定的工作，會陸續與歐盟展開技術性對話，國發會將作為個資法主管機關，近日會成立個資保護專案辦公室，主導後續檢討方向。

陳美伶5月26日至6月2日率領國發會同仁前往德國及位於比利時布魯塞爾的歐盟總部訪問，並向歐盟表達台灣取得歐盟通用資料保護規則（GDPR）適足性認定的意願；除了正式的拜會行程，陳美伶也抽空與駐歐的台灣企業會面，了解企業對於GDPR的準備狀況。

陳美伶表示，國發會已經向歐盟表達取得適足性認定的意願，歐盟相當樂見，並建議台灣先做GDPR衝擊影響評估；國發會近日便會成立個資保護專案辦公室，除了專門處理技術事宜、主導個資法後續檢討、著手進行影響評估，也會同時與歐盟展開技術性對話。