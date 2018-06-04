疾病無國界 台灣醫療團深入泰緬邊境義診

奇美醫院職業醫學科主治醫師、醫療服務社主任黃建元受訪時表示，之所以會有「奇美醫療服務社」，其實是源於2007年奇美醫院和外交部的一次義診計畫，當時院內組成醫療團前往尼加拉瓜進行義診，當地貧乏的醫療環境，在參與的醫療人員心中投下震撼彈，從此對醫療工作也有了不同省思。

衛生福利部今天公布「第三屆國際醫療典範獎」得獎名單，獲得國際醫療典範獎團體獎的「奇美醫療服務社」現身分享多年來從事國際醫療的心路歷程。

（中央社記者張茗喧台北4日電）成軍近10年的奇美醫療團，多年深入泰緬邊境小村落義診，曾歷經荷槍實彈的武裝部隊盤查、在炎熱叢林中席地看診，醫團秉持疾病無國界的熱忱，即便非邦交國，仍深入異鄉行醫。

這批醫護人員憑著一股熱情，在同年創立了「奇美醫療服務社」，由醫師、護理師、醫檢師、藥師、社工師及行政人員共同組成，最初旅費全自掏腰包。

從國內義診、救難工作做起，10多年來醫療服務社足跡遍及20多個國家，深入泰緬邊境的小醫院、尼泊爾喜瑪拉雅山區、北印度難民中心等，希望藉由醫療義診找回行醫初衷，院方也無償提供醫療設備、衛材、藥品等資源。

團員們大多靠著一股熱情，四處奔波義診，卻因對國情的不了解而多次置身險境，每一次都讓黃建元畢生難忘。

他回憶，2010年醫療團經過引介，準備深入泰國中西部偏遠地區的「桂河基督教醫院」支援義診，那是一個位在泰、緬邊境的小醫院，當地政局動盪，許多帶著槍械的武裝部隊在附近遊走。

黃建元說：「第一次被武裝部隊攔下，真的嚇壞了。」那群人全身穿得黑漆漆，手拿槍枝上前盤查，所有團員都相當緊張，直到武裝部隊發現團員們全是醫事人員，二話不說馬上放行，所有人這才放下心中大石。

桂河基督教醫院是由一名傳教士設立，也是附近方圓300公里內唯一有外科醫師的醫院，除了有許多泰國居民前來求診，也有許多緬甸難民會步行穿越泰緬邊界前來求醫。

然而，這家醫院雖然有外科醫師，卻沒有麻醉科醫師，所謂手術室僅是一處開放空間，手術用的手套也得反覆清洗、一用再用，就連麻醉機也是東拼西湊的，僅能應付生產等簡單的醫療，迫不得已時，患者只能在沒有麻醉的情況下進行手術，別無選擇。

為了讓當地居民享有醫療服務、免於病痛，奇美醫療團2010年起定期派麻醉醫師到當地支援，曾救回早產的雙胞胎母子等重症患者，2013年起更每年2次出團到偏遠村落進行巡迴醫療。

出團前雖然早做好心理建設，但每次實地深入偏遠村落，內心仍有說不出的震撼。黃建元說，根據地點不同，每次巡迴醫療的「診間」也不一樣，有時是席地而坐就開始看診，有時得爬上樹屋，有時甚至要一路跪著、蹲著才能走到看診的地方。

很多居民一輩子沒看過醫生，一聽說有醫療團來看診，甘願在叢林中步行1、2天前來求診，每次看完診病歷紙總是沾滿泥土，「那是個台灣人很難想像的世界」。黃建元坦言，義診雖然辛苦，但每當患者露出感謝的笑容，他仍覺得「一切辛苦都值得」。

醫療團的到來，不只當地居民感謝不已，就連替醫療團開車的司機都深受感動，從一開始在旁納涼，後來漸漸兼當翻譯、帶領病人看診，甚至協助醫師、藥師做衛教工作，儼然成為醫療團的一份子。

黃建元表示，近年醫療團已漸漸獲得政府重視，取得衛福部、醫院補助，團員不再需要自籌經費，也希望透過義診服務，讓台灣高水準的醫療揚名海外，也是最好的國民外交。

台灣在國際外交上雖面臨困境，但許多醫療人員仍秉持「疾病無國界」的熱忱，即便非邦交國，仍願意伸出援手，深入異國偏鄉奉獻生命。（編輯：吳佳穎/陳清芳）1070604