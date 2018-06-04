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中央社

F-16戰機失聯 山區撞擊點瀰漫汽油味

中央社2018/06/04 18:09
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者王朝鈺、林長順、黃旭昇基隆4日電）新北市五分山雷達站旁登山步道3公里處，發現疑似空軍失聯的F-16戰機大量殘骸與疑似撞擊點，現場瀰漫汽油味，但未發現飛官。軍警消全力搜救。

空軍花蓮基地一架F-16戰機今天下午執行漢光演習任務時，在基隆附近空域失聯，基隆市、新北市及宜蘭縣消防局派人車在瑞芳山區搜尋，並請空勤總隊搜救機支援空搜。

新北市府消防局今天傍晚表示，目前全力在疑似第一個飛機撞擊點搜尋。

由於有登山客向新北市府消防局報案指稱，在五分山登山步道發現疑似殘骸，所有消防搜救人力集結前往救援，並且管制交通以利於搜救任務。

發現殘骸的暖暖分隊小隊長曾慶祥接受中央社記者訪問時表示，因登山客敘述疑似聽到爆炸聲音，於是前往置高點觀察。

曾慶祥表示，在疑似撞擊現場，發現步道上許多散落的飛機零件，不過，發現的都是小片的飛機殘骸。

曾慶祥表示，目前疑似戰機失事現場由軍方調查中，他說，現場沒有燒焦痕跡，只有汽油味道。

另外，依據新北市府消防局提供的現場影片觀察，目前阻力傘高掛在松樹上與垂落在芒草叢。在步道上也找到飛官的肩章，已經被燒灼。

空軍基於戰備需求，降落時為縮短降落距離並增加安全性，必須具備阻力傘，在戰機尾翼底部增加傘艙設計，裝置阻力傘，也成了台灣F-16外型的特徵之一。

另外，目前有10名搜球人員從撞擊點垂降至山谷搜尋，現場陵線約70至80度陡坡。截至目前為止共派遣各式車輛22輛，警消義消共100人，2搜救犬，1空拍機。（編輯：方沛清）1070604

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