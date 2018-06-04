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中央社

陳佩琪發律師函 要求三立道歉否則提告

中央社2018/06/04 18:06
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者王揚宇、江佩凌台北4日電）台北市長柯文哲的夫人陳佩琪，認為政論節目討論柯文哲財產申報案時涉及汙衊，因此委請律師發函給三立電視台等，要求7日內登報道歉、捐款給慈善團體，否則將採取法律行動。

陳佩琪的委任律師林智群，今天在臉書上揭露這份函文。內容指出，陳佩琪觀看5月25日三立電視公司播出的「54新觀點」政論節目，認為節目主持人陳斐娟、來賓曾勁元，刻意扭曲她及柯文哲的監察院申報財產資料，並以誇大不實方式報導。

函文內容提到，陳佩琪認為她及柯文哲的名譽遭受損害，向三立電視公司反映後，迄今未獲得該公司及相關人士回應，因此委請律師發函；此外陳斐娟及曾勁元均為高級知識分子，手上也有柯文哲申報財產資料可供審閱，但在節目播出前、後，均未向陳佩琪或柯文哲查證。

函文指出，要求三立電視公司、陳斐娟、曾勁元在律師函文到7日內，各自選擇三大報中一份，於頭版刊登半版道歉廣告；另要求三立電視台捐新台幣200萬元、陳斐娟與曾勁元各捐150萬元，給指定的慈善團體，陳佩琪可考慮原諒且不追究相關法律問題。

函文最後提到，若三立電視公司、陳斐娟、曾勁元仍無自我檢討意思，陳佩琪將不得不採取相關法律行動。

對此，三立新聞「54新觀點」節目發聲明如下：5月25日「54新觀點」節目中，曾勁元律師就其向監察院告發市長柯文哲疑財產申報不實進行探討，該議題涉及公益可受公評。曾勁元5月4 日即向監察院告發柯文哲財產疑申報不實，並多次在媒體公開評論，柯文哲方面就該事件遲未作具體回應。

聲明指出，5月27日柯市長夫人陳佩琪透過臉書，首次回應外界疑慮，三立新聞當天晚間新聞即將陳佩琪的說法予以報導。三立新聞針對可受公評之議題，力求資訊的平衡呈現，絕不預設立場、妄加論斷，並提供各方論述與澄清空間。

陳佩琪5月27日在三立新聞粉絲頁留言，指出政論節目「54新觀點」於5月25日請了幾位來賓，說柯文哲向監察院申報財產（2015年3月31日）名下多了新台幣2000萬元不明來源財產。她表示，一個這麼大的電視台，怎麼會昧著良心，用如此卑劣的手段汙衊台北市長。（編輯：方沛清/李亨山）1070604

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