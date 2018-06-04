教室中遇見美 三星促成3校視訊共學

三星今天再度攜手台北當代藝術館，邀桃園市石門國小智慧教室師生，參訪由台灣、香港共14名藝術家聯合展出的「華麗轉身—老靈魂的魅力重生」特展，由館方及參展藝術家代表、排灣族新銳設計師高勝忠（沙布喇．安德烈）導覽，為孩童說「美」。

（中央社記者江明晏台北4日電）三星攜手台北當代藝術館啟動南北連線，號召3校透過視訊共學教學方式，與藝術家的對話不再侷限靜態觀賞，而是相互碰撞擦出火花的真實互動。

三星運用Gear 360全景相機和手機Galaxy S9同步直播，讓高雄市林園國小及屏東縣唐榮國小智慧教室的學童同步看見、聽見美，3校近80名孩子跨越近800公里時空限制，即時互動並實現身歷其境般感官體驗。

高勝忠表示，享受生活的同時就是展現藝術，藝術與生活本來就是一體兩面，從生活獲取靈感，觀察生活美好事物，一直是創作來源。

他說，透過科技與3校孩子們互動，深刻感受孩子天馬行空創造力與想像力，從即興創作更看見孩子無限的可能性，正透過美學逐步實現。

台灣三星電子與台北當代藝術館將深化合作，運用數位資源持續推動更多「星美好」。（編輯：李明宗）1070604