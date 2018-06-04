NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈夏季飲冰品稽查不合格率6.78%陳禹勳婚姻不明 鹹濕對話流出8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

教室中遇見美 三星促成3校視訊共學

中央社2018/06/04 18:12
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者江明晏台北4日電）三星攜手台北當代藝術館啟動南北連線，號召3校透過視訊共學教學方式，與藝術家的對話不再侷限靜態觀賞，而是相互碰撞擦出火花的真實互動。

台灣三星去年開啟「星美好」公益計畫，重視孩童美感教育，並藉科技輔助培養美學感受力。

三星今天再度攜手台北當代藝術館，邀桃園市石門國小智慧教室師生，參訪由台灣、香港共14名藝術家聯合展出的「華麗轉身—老靈魂的魅力重生」特展，由館方及參展藝術家代表、排灣族新銳設計師高勝忠（沙布喇．安德烈）導覽，為孩童說「美」。

三星運用Gear 360全景相機和手機Galaxy S9同步直播，讓高雄市林園國小及屏東縣唐榮國小智慧教室的學童同步看見、聽見美，3校近80名孩子跨越近800公里時空限制，即時互動並實現身歷其境般感官體驗。

高勝忠表示，享受生活的同時就是展現藝術，藝術與生活本來就是一體兩面，從生活獲取靈感，觀察生活美好事物，一直是創作來源。

他說，透過科技與3校孩子們互動，深刻感受孩子天馬行空創造力與想像力，從即興創作更看見孩子無限的可能性，正透過美學逐步實現。

台灣三星電子與台北當代藝術館將深化合作，運用數位資源持續推動更多「星美好」。（編輯：李明宗）1070604

F-16戰機失聯 山區撞...兩岸書展在澎湖 圖書文創藝...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan