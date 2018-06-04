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F-16飛官吳彥霆撞山失聯　搜救人員疑發現屍塊

社會中心／新北報導2018/06/04 18:34
▲空軍 F-16 戰機。圖非新聞事件飛機。（圖／NOWnews資料照）
▲空軍 F-16 戰機。圖非新聞事件飛機。（圖／NOWnews資料照）

漢光演習首日驚傳意外！空軍花蓮基地一架由少校吳彥霆駕駛的 F-16 （編號 6685 ），今（ 4 ）日下午 13 時 09 分於北部空域執行演訓任務，飛往基隆粗坑附近山區後失聯。軍方立即下令啟動救援機制，陸續發現飛機殘骸、飛行員裝備及吳彥霆的臂章，稍早更傳出在墜機現場附近發現兩、三塊疑似屍塊的東西，仍待進一步鑑識。

失聯的 F－16 戰機在起飛後，於下午 13 時 43 分在基隆粗坑附近山區光點消失。空軍司令部立即派遣 S-70C 救護機、編號 C-493 起飛前往搜尋，陸續在五分山登山步道發現飛機殘骸；基隆市消防局也回報，在現場看到降落傘及 100 公尺的長滑坡；而憲兵等搜救隊則在墜落點附近發現殘骸撞擊點、飛行裝備及臂章，搜救行動仍在進行中。


▲新北市政府消防局表示，下午 4 點 25 分找到 F-16 戰機撞擊點，散落面積相當大，需要大量的人力搜救失蹤飛官。（圖／報案人提供）

新北市消防局稍早派遣 10 人自撞擊點垂降，前往山谷中尋找，目前在墜機現場找到兩三塊不大、疑似是屍塊的東西，仍待進一步鑑識。由於時間接近晚上，新北市消防局將持續派遣警義消、各式車輛、搜救犬、空拍機、夜間照明設備前往支援搜索任務。

關鍵字f-16漢光演習失聯屍塊飛官少校吳彥霆
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