F-16飛官吳彥霆撞山失聯　搜救人員疑發現屍塊

漢光演習首日驚傳意外！空軍花蓮基地一架由少校吳彥霆駕駛的 F-16 （編號 6685 ），今（ 4 ）日下午 13 時 09 分於北部空域執行演訓任務，飛往基隆粗坑附近山區後失聯。軍方立即下令啟動救援機制，陸續發現飛機殘骸、飛行員裝備及吳彥霆的臂章，稍早更傳出在墜機現場附近發現兩、三塊疑似屍塊的東西，仍待進一步鑑識。

失聯的 F－16 戰機在起飛後，於下午 13 時 43 分在基隆粗坑附近山區光點消失。空軍司令部立即派遣 S-70C 救護機、編號 C-493 起飛前往搜尋，陸續在五分山登山步道發現飛機殘骸；基隆市消防局也回報，在現場看到降落傘及 100 公尺的長滑坡；而憲兵等搜救隊則在墜落點附近發現殘骸撞擊點、飛行裝備及臂章，搜救行動仍在進行中。