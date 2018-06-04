橘子關懷基金會啟動新人猿計畫　鼓勵青年實踐冒險精神

橘子關懷基金會成立10周年，今（4）日揭示未來10年的核心精神-「New APES新人猿計畫」，號召青年不斷冒險，創造屬於自己的未來。為此，基金會力推多項冒險行動與青年一起衝撞自我，除了4月份由兩位青年林語萱與吳昇儒共同在冰島完成一百公里冰帽越野滑雪挑戰的「大夢計畫」，7月的「夏日學園 Summer School」更串聯10個社會創新團隊，舉辦10場社會冒險行動，期待號召更多新世代加入「New APES新人猿計畫」，為未來打破疆界。

「New APES新人猿計畫」的概念發表源自於基金會透過調查，發現18-30歲的年輕人，對於夢想的渴望是「自我超越」。因此，以遠古時代能在蠻荒生存的人猿（APES）作為核心形象，以向其冒險精神致敬，詮釋青年世代應成為「New APES 新人猿」。

橘子關懷基金會董事長劉柏園表示：「過去10年，基金會呼籲青年要有『勇氣』突破舒適圈，這是邁向夢想的基礎，但青年若想要超越自我、完成夢想，『冒險精神』就是不可或缺的元素。因此，我們期待邀請青年世代一起成為『New APES新人猿』，為下一個十年開拓更開闊的格局與視野。」

2008年起，橘子關懷基金會以「勇氣」作為溝通主軸，透過「大夢計畫」、「夏日學園Summer School」、「未來生活實驗室」激起青年勇氣，勇敢實踐大夢。今年透過「New APES 新人猿計畫」，設計更多具有冒險態度的挑戰行動，要讓青年跨出成為「New APES 新人猿」的第一步。

橘子關懷基金會4月份以「大夢計畫」為「New APES 新人猿計畫」開啟序幕，邀請極地超級馬拉松運動員陳彥博、藝人宥勝分別擔任體能教練與夢想導師，帶領兩位剛滿20歲的青年林語萱與吳昇儒前往冰島完成瓦特納冰原一百公里的越野滑雪。挑戰隊伍突破嚴寒、極高風速等困難，終於在2018年4月15日順利完成，見證台灣新生代的韌性及潛力。

除了戶外的冒險教育外，「New APES 新人猿計畫」也主張新世代可以在生活中實踐冒險精神，因此，7月份攜手美感細胞、城市浪人、滾出趣人生旅所、人生百味、苑裡掀海風、文化銀行、淨愛高山、海湧工作室、動態自造實驗室、One-forty等10個社會創新團隊，推出10項社會冒險行動，包含能源改善、移工交流學習、無家者體驗、環境淨化等，期望透過真實的社會參與，培養青年朝理想前進的方法及動力外，也串起更多社會進化的可能。