NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈陳禹勳婚姻不明 鹹濕對話流出校舍裝冷氣　林佳龍與中央共同推動8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

萬安41號演習　新北安排2架空拍機模擬敵機空襲

記者陳志仁／新北報導2018/06/04 19:04
▲新北市長朱立倫前往中和區的積穗國小，視察防空疏散避難設施的容量，及師生民眾防空疏散避難演練的情形。（圖／記者陳志仁攝，2018.06.04）
▲新北市長朱立倫前往中和區的積穗國小，視察防空疏散避難設施的容量，及師生民眾防空疏散避難演練的情形。（圖／記者陳志仁攝，2018.06.04）

北部地區107年軍民聯合防空的「萬安41號」演習，今（4）日下午1點30分至2點實施；此外，為讓演練的情境逼真，特安排2架空拍機模擬敵機臨空飛越現場，加以震撼彈模擬遭受空襲，警察局警犬隊支援偵搜爆裂物演練。

新北市長朱立倫與擔任副統裁官的後備指揮部政戰主任簡士偉少將，先在市府的災害應變中心聆聽演習簡報，防空警報鳴放後，再前往松下電器股份有限公司視導災害救援的演練；隨後至中和區積穗國小視察防空疏散避難設施的容量，以及師生民眾防空疏散避難演練的情形。

朱立倫表示，感謝所有民眾及演練人員的積極配合，萬安演習除了強化防空整備的作為，及驗證行政體系對於災害防救的應變機制外，最重要的是建立全民居安思危的國防意識；透過萬安演習逼真的各項演練，強化民眾的憂患意識，建立全民正確的國防觀念，提高民眾的憂患意識，以因應瞬息萬變的國際局勢。

新北市政府警察局指出，這次萬安演習為讓演練的情境逼真，特別安排2架空拍機模擬敵機飛越現場，並以震撼彈模擬空襲，警犬隊也支援偵搜爆裂物演練；同時現場並啟動「大量傷患救護機制」，迅速將傷患後送雙和醫院及附近大型醫院救護，另演練過程中更結合消防局全國首創的快搜部隊與災害醫療救援隊。

關鍵字萬安41號朱立倫後備指揮部積穗國小新北市政府警察局
梧棲大排魚兒翻白肚　水中溶氧不足聚焦「新農業」　打造農產銷售基地

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan