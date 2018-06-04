萬安41號演習　新北安排2架空拍機模擬敵機空襲

北部地區107年軍民聯合防空的「萬安41號」演習，今（4）日下午1點30分至2點實施；此外，為讓演練的情境逼真，特安排2架空拍機模擬敵機臨空飛越現場，加以震撼彈模擬遭受空襲，警察局警犬隊支援偵搜爆裂物演練。

新北市長朱立倫與擔任副統裁官的後備指揮部政戰主任簡士偉少將，先在市府的災害應變中心聆聽演習簡報，防空警報鳴放後，再前往松下電器股份有限公司視導災害救援的演練；隨後至中和區積穗國小視察防空疏散避難設施的容量，以及師生民眾防空疏散避難演練的情形。

朱立倫表示，感謝所有民眾及演練人員的積極配合，萬安演習除了強化防空整備的作為，及驗證行政體系對於災害防救的應變機制外，最重要的是建立全民居安思危的國防意識；透過萬安演習逼真的各項演練，強化民眾的憂患意識，建立全民正確的國防觀念，提高民眾的憂患意識，以因應瞬息萬變的國際局勢。