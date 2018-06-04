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國內股價指數期貨交割月份 7月起加掛一近月契約

鉅亨網2018/06/04 18:42
鉅亨網 / NOWnews
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為提供交易人更多國內股價指數期貨到期交割月份進行交易，期交所將於 7 月 2 日調整到期交割月份，將由原 2 個近月及 3 個季月，調整為 3 個近月及 3 個季月，共有 6 個到期交割月份契約可供交易人運用。

以 107 年 7 月 2 日為例，原掛牌月份為 107 年 7 月、8 月、9 月、12 月及 108 年 3 月，將調整為 107 年 7 月、8 月、9 月、12 月及 108 年 3 月、6 月。

適用的商品包含台指期、小台指、電子期、金融期、非金電期、台灣 50 期、櫃買期等 7 項國內股價指數期貨。

期交所表示，國內股價指數期貨加掛第 3 個近月契約，將有四大優點：

第一，使現行國內股價指數選擇權皆有相對應的期貨到期月份契約，有助於交易人交易策略及避險交易之執行更為精準。

目前國內股價指數期貨到期交割月份為 2 個近月及 3 個季月，在除權息旺季時，期貨商品多有大幅逆價差情形，對於不同到期月份的期貨與選擇權間交易策略，因需預估除息影響點數，導致策略較難執行。增加國內股價指數期貨第 3 個近月契約，則選擇權均有對應的期貨月份，有利期貨與選擇權間交易策略。

第二，有助提升期貨與選擇權流動性。

現行期貨與選擇權商品交易量主要集中在近月及次近月，增加國內股價指數期貨第 3 個近月契約，有助於造市者在執行遠月選擇權造市時的避險，造市者可提供更具競爭力的報價，有助於提升期貨與選擇權流動性。

第三，有助於指數選擇權動態價格？定措施推動。

股價指數期貨的即時基準價為選擇權理論價格重要參數之一，當選擇權有相對應的期貨到期交割月份，則無需採其他方式推估期貨基準價，使動態價格穩定措施運作更有效率。

第四，提供更多指數期貨跨月交易機會。

國內股價指數期貨加掛第 3 個近月契約，將涵蓋更多元或更久的存續期間月份，增加期貨跨月價差交易、避險及套利機會。

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