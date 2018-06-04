國內股價指數期貨交割月份 7月起加掛一近月契約

為提供交易人更多國內股價指數期貨到期交割月份進行交易，期交所將於 7 月 2 日調整到期交割月份，將由原 2 個近月及 3 個季月，調整為 3 個近月及 3 個季月，共有 6 個到期交割月份契約可供交易人運用。

以 107 年 7 月 2 日為例，原掛牌月份為 107 年 7 月、8 月、9 月、12 月及 108 年 3 月，將調整為 107 年 7 月、8 月、9 月、12 月及 108 年 3 月、6 月。

適用的商品包含台指期、小台指、電子期、金融期、非金電期、台灣 50 期、櫃買期等 7 項國內股價指數期貨。