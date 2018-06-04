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〈中太陽能補貼縮手〉中國業務多少受影響 碩禾董座：

鉅亨網2018/06/04 18:41
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中國針對太陽能產業推出「531 新政」，將使今年下半年市場安裝量大幅下修，對此，碩禾 (3691-TW) 董事長陳繼明今 (4) 日表示，若中國廠商向官方反映，下半年可能會因此改變政策也說不定；碩禾在中國的導電漿業務與旗下碩鑽都會因此受影響，雖然中國需求放緩，但需求仍在，重點在於如何提升自身效率。

中國為目前全球最大太陽能市場，占比超過 7 成，陳繼明認為，這項政策對中國太陽能產業影響甚鉅，去年中國太陽能安裝量逾 50GW(十億瓦)，今年若在此政策揮刀下，安裝量可能因此砍半，許多大廠難以生存，無論是對於中國太陽能產業的就業或經濟，都將面臨相當大的壓力。

陳繼明指出，這項政策過於嚴厲，以中國過往執行其他政策的經驗來看，時常會有指導原則的政策公布後，再依照實際情形修改的情況出現，若中國廠商向官方反映，下半年可能會因此改變政策也說不定。

碩禾目前中國導電漿業務占營收比重約 75%，陳繼明表示，在中國的業務多少會受到此政策影響，但畢竟中國是全球最大的需求市場，需求量與製造量均相當大，此政策若確定執行，太陽能安裝需求可能放緩，但需求仍在，經歷過產業調整期可望更加明朗，重點還是在於如何提升自身效率。

針對碩禾旗下小金雞碩鑽部分，陳繼明表示，單晶業務目前維持不錯表現，但此政策若執行，需求量頓時銳減，在中國業務多少也會受到影響。

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