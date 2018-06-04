〈中太陽能補貼縮手〉中國業務多少受影響 碩禾董座：

中國針對太陽能產業推出「531 新政」，將使今年下半年市場安裝量大幅下修，對此，碩禾 (3691-TW) 董事長陳繼明今 (4) 日表示，若中國廠商向官方反映，下半年可能會因此改變政策也說不定；碩禾在中國的導電漿業務與旗下碩鑽都會因此受影響，雖然中國需求放緩，但需求仍在，重點在於如何提升自身效率。

中國為目前全球最大太陽能市場，占比超過 7 成，陳繼明認為，這項政策對中國太陽能產業影響甚鉅，去年中國太陽能安裝量逾 50GW(十億瓦)，今年若在此政策揮刀下，安裝量可能因此砍半，許多大廠難以生存，無論是對於中國太陽能產業的就業或經濟，都將面臨相當大的壓力。