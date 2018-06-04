中華電499專案員工超時工作違反勞基法 遭罰金額破

中華電 (2412-TW) 先前因祭 499 元吃到飽，吸引全台 144 萬人搶辦，在短短的 7 天促銷時間，全台各門市被人潮擠爆，員工每天忙到半夜才下班，引來各地勞動主管機關注意，近期中華電陸續公告被罰款金額，今 (4) 日公告遭新北市政府裁 100 萬元，合計從 5 月 15 日以來，已遭各縣市政府裁罰金額達 502 萬元。

電信三雄 499 元吃到飽限時專案引發全台民眾搶辦，造成服務品質下降，影響消費者權益，NCC 也對三大業者開罰，其中中華電遭罰 200 萬元最重，台灣大 (3045-TW) 及遠傳 (4904-TW) 則是各罰 60 萬元，合計 3 家電信業者罰款金額達 320 萬元。



根據中華電今日公告，新北市政府針對中華電員工延長工時時間事項實施勞動檢查，以中華電違反勞動基準法第 32 條第二項延長勞工工作時間規定規定，裁罰 100 萬元。