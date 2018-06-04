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中華電499專案員工超時工作違反勞基法 遭罰金額破

鉅亨網2018/06/04 18:40
鉅亨網 / NOWnews
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中華電 (2412-TW) 先前因祭 499 元吃到飽，吸引全台 144 萬人搶辦，在短短的 7 天促銷時間，全台各門市被人潮擠爆，員工每天忙到半夜才下班，引來各地勞動主管機關注意，近期中華電陸續公告被罰款金額，今 (4) 日公告遭新北市政府裁 100 萬元，合計從 5 月 15 日以來，已遭各縣市政府裁罰金額達 502 萬元。

電信三雄 499 元吃到飽限時專案引發全台民眾搶辦，造成服務品質下降，影響消費者權益，NCC 也對三大業者開罰，其中中華電遭罰 200 萬元最重，台灣大 (3045-TW) 及遠傳 (4904-TW) 則是各罰 60 萬元，合計 3 家電信業者罰款金額達 320 萬元。
 
根據中華電今日公告，新北市政府針對中華電員工延長工時時間事項實施勞動檢查，以中華電違反勞動基準法第 32 條第二項延長勞工工作時間規定規定，裁罰 100 萬元。

中華電指出，針對勞動主管機關的勞動檢查，已派員針對勞動檢查事項詳細說明，遭罰 100 萬元，將研議採取行政救濟措施。

事實上，中華電陸續公告遭各地縣市政府的裁罰，最早開出的罰單是 5 月 15 日，台北市政府勞動局及高雄市政府勞動局，合計裁 200 萬元。

中華電公告指出，台北市政府勞動局在 5 月 11 日、高雄市政府勞工局在 5 月 11 日、5 月 14 日針對員工延長工作時間事項實施勞動檢查，以中華電違反勞動基準法第 32 條第二項延長勞工工作時間規定，共計裁罰 200 萬元。

另外，5 月 18 日宜蘭縣政府至針對員工延長工作時間事項實施勞動檢查，以違反勞動基準法第 32 條第二項延長勞工工作時間規定，裁罰 100 萬元；6 月 1 日桃園市政府、連江縣政府針對員工延長工作時間事項實施勞動檢查，以違反勞動基準法第 32 條第二項延長勞工工作時間規定，計裁罰 102 萬元。

中華電在所有的公告中都指出，針對勞動檢查，已派員針對勞動檢查事項詳細說明；對遭裁罰一事，中華電表示，將研議採取行政救濟措施。

電信三雄在 5 月初的 499 元吃到飽方案引爆全民搶辦，門市無法消化爆量的人潮，造成門市人員工作超時的情況，引來勞檢單位的重視，各縣市分別派員到中華電進行勞動檢查，且陸續開出罰單。

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