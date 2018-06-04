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獵雷艦案開庭 陳慶男加保1億否則羈押

中央社2018/06/04 18:36
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者程啟峰高雄4日電）高雄地院今天開庭審理海軍獵雷艦案，慶富造船公司少東陳偉志棄保潛逃，法官認為慶富董事長陳慶男也有逃亡之虞，諭令羈押，今晚9時前若能提出新台幣1億元交保金則得停止羈押。

高雄地方法院行政庭長葉文博下午開記者會，說明承審法官酌審案情，對陳慶男同時做出羈押及加保1億元的兩項裁定理由。

葉文博說，陳慶男、陳偉志父子被控共同違反銀行法等罪嫌，兩人於檢方偵查中均坦承犯行，又有起訴書所載相關證人、書證、扣案物及通訊監察譯文等證據可佐，但陳慶男今天出庭應訊仍改口全盤否認犯行。

他表示，陳慶男父子所犯非屬輕罪，依常理判斷具有逃亡的當然性存在，加上陳慶男父子就詐得款項諸多資金流向仍未完整交代，顯示他們還握有鉅額贓款，拒絕返還，何況陳偉志已棄保潛逃，陳慶男棄保潛逃可能性大增。

葉文博指出，承審法官發現本案新事證，並認為陳偉志棄保潛逃是因先前裁定交保金500萬元過低；原裁定陳慶男800萬元也過低，因此再加保1億元。

他又說，為防陳慶男潛逃，法官上午諭令羈押陳慶男，陳慶男當庭被法警上銬帶往地院羈押室靜候，若今晚9時前沒人拿出1億元為陳慶男交保，陳慶男將押往高雄看守所羈押。

慶富造船公司標得獵雷艦採購案後，將公司原實收資本額5.3億元虛偽增資為40億元，並向國內多家銀行詐貸取得過渡性融資及購料周轉金等共計2億199萬3020美元，折合新台幣約63億3966萬1519元，使眾多銀行受有鉅額損失，並致獵雷艦採購案解約，影響「國艦國造」計劃，經高雄地檢署2月12日偵結起訴，2月27日全案移轉高雄地院審理。（編輯：唐聲揚）1070604

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