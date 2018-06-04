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聚焦「新農業」　打造中台灣農產生產銷售基地

記者黃玿琮／台中報導2018/06/04 19:17
▲台中市府召開第二次經濟發展諮詢委員會，由市長林佳龍主持聚焦「新農業」議題，邀請產官學研界多位專家學者與會。(圖／台中市政府農業局提供2018.6.4)
▲台中市府召開第二次經濟發展諮詢委員會，由市長林佳龍主持聚焦「新農業」議題，邀請產官學研界多位專家學者與會。(圖／台中市政府農業局提供2018.6.4)

台中市政府4日召開第二次經濟發展諮詢委員會，聚焦「新農業」議題，邀請產官學研界多位專家學者與會。市長林佳龍表示，呼應中央5+N新農業政策，培訓超過100位青農、補助農民購置現代化農機具，並推動農業基金貸款；也將藉由花博持續盤點各種花卉、農產品、展館及土地，在「後花博」時期，打造屬於中部的台灣農產品生產銷售基地。

107年度第二次經濟發展諮詢委員會4日在市府市政大樓舉行，由林佳龍市長主持會議，包括行政院農業委員會副主委陳吉仲、副市長張光瑤、市府經發局長呂曜志、農業局長王俊雄、上銀科技公司總經理蔡惠卿、台農發公司行政經理王春雄、霧峰農會總幹事黃景建、青農賢拜代表等人皆與會關心。

林市長表示，為推動農業創新傳承，台中配合中央5+N新農業政策，提出「新五農政策」，以創新、就業、分配及永續等方式，推動「農民」、「農業」、「農村」、「農產品」及「農產加工品」五大方向；創新部分及就業部分推動「青年加農、賢拜傳承計畫」，已培訓超過100位青農，帶動傳統產業創新；分配部分，補助農民購置並使用現代化農機具及設備。

永續部分，今(107)年與農信保基金共同推動農業信用保證基金貸款業務，盼促進農村再造，帶動農業的創新加值技術。此外，今年台中花博將盛大開幕，也持續盤點各種花卉、水果、農產品等資源，以及花博展館及土地利用，在「後花博」時期，打造中部的台灣農產品生產與銷售基地。

農委會副主委陳吉仲則肯定市府響應「新農業」精神，不僅推動農保政策，減緩天然災害對農民生計的影響，台中推動「學校午餐使用在地食材」，以及「對地綠色環境給付」也相當成功；為保障農民權益，農委會將推動「農民職業災害保險」，明(108)年也計畫推出「農民退休制度」，將參考台中成功經驗，進一步推廣至全國。

關鍵字新農業花博林佳龍
萬安41號演習強化救溺演練　自救救人保安全

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