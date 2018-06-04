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中央社

郵政商城賣環保衛生紙 正隆每箱捐10元

中央社2018/06/04 18:41
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北4日電）正隆紙業與中華郵政合作，民眾只要在「郵政商城」買1箱蒲公英抽取環保衛生紙，正隆將捐新台幣10元用於推動「幫助失親兒計畫」，兼顧環保和社會公益。

國內使用環保衛生紙的比例並不高，正隆表示，環保衛生紙歐美、日本市占率分別達50%和65%，目前在台灣僅有5%，若以一家四口一年約使用5箱衛生紙，1箱純漿衛生紙約砍0.2棵樹，改成使用環保衛生紙，一年可以少砍伐1棵樹，消費者若從日常生活改用環保衛生紙，可以為地球創造更多綠色資源。

正隆依市調公司的調查統計發現，去年所有實體和虛擬通路，網購衛生紙比重從前年9%增到去年的11%，因此正隆決定與中華郵政合作，在郵政商城的通路販售正隆的蒲公英環保衛生紙，消費者每買1箱(72包)，正隆就捐10元用於「幫助失親兒計畫」。

正隆與郵政商城還為新北市消費者推出「郵政商城X蒲公英新北市專用垃圾袋-限定款」環保衛生紙，用完的外包裝可變身成20公升專用環保垃圾袋使用，鼓勵民眾隨手做環保，更為民眾省荷包。

正隆分析，根據台灣區造紙工業同業公會的統計，台灣1年家用紙消耗量約22萬公噸，但環保品(衛生紙和手紙)僅占5%，約1.1萬公噸，以每使用1公噸回收紙製造，相當於減少砍伐20棵樹，因此台灣1年靠著使用環保紙品只少砍了22萬棵樹，比起歐美和日本還有很大的進步空間。

此外，環保衛生紙採用100%的回收紙(辦公室用紙)製成，根本不受國際紙漿價格高低影響，正隆透露，除了辦公用紙再製成環保衛生紙之外，正隆快要研發完成使用回收的牛奶盒與便當盒再製環保衛生紙。

正隆為推廣廢紙回收再利用，中華郵政三重郵局發動轄下10個局所，於6月5日、6日兩天開放「回收紙換衛生紙」活動，民眾只要攜帶1公斤廢紙就可換取1包「紙愛地球」環保衛生紙，每天每局限量1000包，每人每天最多兌換5包，鼓勵大家隨手做環保。(編輯：陳永昌) 1070604

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