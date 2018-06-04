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市場憂貨櫃海運旺季恐有雜音 業內透露2利多加持仍可

鉅亨網2018/06/04 18:51
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時序逐漸進入貨櫃海運旺季，但市場擔憂供過於求狀況未緩，旺季漲價恐不如預期，不過，有貨櫃承攬業者今 (4) 日透露，在艙位供給方面，其實已接獲船公司釋放 7 月可能供給不夠，須提前訂艙的訊息，甚至有船公司為支撐運價，延後新船下水時程至明年，顯示海運景氣第 3 季旺季仍可期待。

受到油價大幅上漲影響，法人預估目前歐洲線的貨櫃運輸成本價近 1000 美元 / TEU、美西線和美東線分別要 1600 美元、3000 美元 / FEU。

因此，即便上海航運交易所最新公布的 SCFI 運價指數較上月上漲約 8%，但因主要航線的運價目前均在成本價之下，再加上法人擔憂有些航商裝載率不到 90%，導致旺季漲價恐不如預期，使市場對於海運旺季，抱持偏保守態度。

不過，貨櫃承攬業者台驊 (2636-TW) 指出，除了馬士基以及規模較小的船商之外，事實上，現階段大部分的船商裝載率已有 90% 以上，並透露有大型船公司的新船延後至明年下水，不排除後續還會有其他船公司陸續跟進，有助緩和今年供過於求的壓力。

台驊也強調，由於旗下有不少大型客戶，船公司已通知若貨物承攬業者有需求，必須提前告知，主要是因 7 月艙位已趨於緊俏。

也就是說，貨櫃航商正積極為第 3 季旺季布局，不至於讓供過於求的壓力導致旺季不旺。

不過，台驊也提醒，海運景氣不確定因素是中美貿易關稅議題，若開始課徵較高關稅，勢必衝擊裝載。

長榮股價日 K 線圖。

 

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