市場憂貨櫃海運旺季恐有雜音 業內透露2利多加持仍可

時序逐漸進入貨櫃海運旺季，但市場擔憂供過於求狀況未緩，旺季漲價恐不如預期，不過，有貨櫃承攬業者今 (4) 日透露，在艙位供給方面，其實已接獲船公司釋放 7 月可能供給不夠，須提前訂艙的訊息，甚至有船公司為支撐運價，延後新船下水時程至明年，顯示海運景氣第 3 季旺季仍可期待。

受到油價大幅上漲影響，法人預估目前歐洲線的貨櫃運輸成本價近 1000 美元 / TEU、美西線和美東線分別要 1600 美元、3000 美元 / FEU。

因此，即便上海航運交易所最新公布的 SCFI 運價指數較上月上漲約 8%，但因主要航線的運價目前均在成本價之下，再加上法人擔憂有些航商裝載率不到 90%，導致旺季漲價恐不如預期，使市場對於海運旺季，抱持偏保守態度。