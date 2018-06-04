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LINE藍牙新玩法 要找北捷拼圖達人

中央社2018/06/04 18:52
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北4日電）通訊軟體LINE今天宣布繼續攜手台北捷運，將LINE Beacon藍牙微定位技術布建擴增至35個捷運站點，要讓LINE用戶在台北捷運大玩「拼圖達人」的收集任務。

LINE表示，去年底LINE首度試行在交通場域的虛實整合（O2O）互動，也希望推廣「等捷運開藍牙」的使用習慣，獲得用戶熱烈反應，使LINE進一步思考如何在日常生活中結合更多有趣的創新體驗。

這次活動除了持續拓展各種LINE Beacon應用場域，LINE更推出全新的「拼圖」任務型態，並擴增LINEBeacon設置站點。此次活動主要任務是「收集拼圖」，在2018年6月4日至7月1日的4週活動期間，將有包括熊大、兔兔、莎莉、雷納德共4款拼圖，每週推出一款。

用戶每週可解一個拼圖任務，集滿一個拼圖任務中的4片，就可獲得LINE Points點數3點獎勵；如果一連4週都完成任務，共可獲得LINE Points 12點，還可以參加抽獎，獎項包括LINE Points 888點、LINE Points20點、LINE Points 10點。

此外，為回應用戶反映增設LINE Beacon站點，這次活動範圍從原本的7站大幅擴增至35站。除了原本的台北車站、西門、忠孝復興、中山、南京復興、松江南京、西湖7站，現在更正式納入板南線全線，以及兩線交會站，包括北投、民權西路、大橋頭、中正紀念堂、古亭、七張、松江南京、南京復興、大安。

值得注意的是，不同於之前活動是在台北捷運站點的月台層進行，這次活動是在指定站點的進出口閘門附近進行；用戶在LINE TODAY官方帳號中輸入關鍵字「拼圖達人」，就能透過LINE TODAY官方帳號收到指定訊息，也就是可收集到拼圖片。（編輯：郭萍英）1070604

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