LINE藍牙新玩法 要找北捷拼圖達人

（中央社記者吳家豪台北4日電）通訊軟體LINE今天宣布繼續攜手台北捷運，將LINE Beacon藍牙微定位技術布建擴增至35個捷運站點，要讓LINE用戶在台北捷運大玩「拼圖達人」的收集任務。

LINE表示，去年底LINE首度試行在交通場域的虛實整合（O2O）互動，也希望推廣「等捷運開藍牙」的使用習慣，獲得用戶熱烈反應，使LINE進一步思考如何在日常生活中結合更多有趣的創新體驗。

這次活動除了持續拓展各種LINE Beacon應用場域，LINE更推出全新的「拼圖」任務型態，並擴增LINEBeacon設置站點。此次活動主要任務是「收集拼圖」，在2018年6月4日至7月1日的4週活動期間，將有包括熊大、兔兔、莎莉、雷納德共4款拼圖，每週推出一款。