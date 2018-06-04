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娛樂

日本偶像女團成員撞臉「福原愛」　讚「這家」珍奶最好喝

記者蔡文鈴／ 台北報導2018/06/04 19:27
▲「乃木坂46」成員（左至右）秋元真夏、齋藤飛鳥、松村沙友理，大讚台灣人非常溫柔親切。（圖／記者林柏年攝, 2018.06.04）
▲「乃木坂46」成員（左至右）秋元真夏、齋藤飛鳥、松村沙友理，大讚台灣人非常溫柔親切。（圖／記者林柏年攝, 2018.06.04）

日本偶像女團「乃木坂46」成員西野七瀨、齋藤飛鳥、秋元真夏、松村沙友理、堀未央奈、大園桃子、櫻井玲香，來台拍攝便利商店廣告。今（4）日三位成員齋藤飛鳥、秋元真夏、松村沙友理，接受訪問，異口同聲表示台灣人都非常溫柔親切，其中松村沙友理則大讚，便利商店的「黑糖珍珠奶茶」超好喝！


▲「乃木坂46」成員（左至右）秋元真夏、齋藤飛鳥、松村沙友理，大讚台灣人非常溫柔親切。（圖／記者林柏年攝, 2018.06.04）

齋藤飛鳥、秋元真夏、松村沙友理，接受媒體訪問，聊到這次來台灣拍攝廣告的心情，三人都覺得台灣人非常的親切。秋元真夏提到在拍攝現場，有工作人員教她們講中文「我喜歡台灣」，松村沙友理非常喜歡台灣人的笑容，還大讚便利商店的「黑糖珍珠奶茶」，是她喝過的珍珠奶茶中，最好喝的！之前為拍攝日本版《那些年，我們一起追的女孩》電影，來台取景的齋藤飛鳥，聊到拍片心得，覺得放天燈是個難得的經驗，這次因為拍攝廣告來台灣，很開心再見到大家。


▲「乃木坂46」成員松村沙友理（右1），非常喜歡便利商店的珍珠奶茶。（圖／記者林柏年攝, 2018.06.04）

其實三位成員已經來過台灣許多次，提到最想去台灣什麼地方玩，秋元真夏說：「高美濕地，看到照片覺得很漂亮，但因為離台北有點遠，希望有機會能去走走。」而秋元真夏笑起來的樣子，被記者發現，有點神似日本桌球名將「福原愛」，對此她說：「沒有被這樣說過，但非常欣賞福原愛」。


▲秋元真夏（右）笑起來彎彎的眼睛，和日本桌球名將福原愛，有點神似。（合成圖／翻攝江宏傑臉書、記者林柏年攝, 2018.06.04）

松村沙友理聽說，墾丁被稱為台灣夏威夷，希望有機會可以去，齋藤飛鳥因為拍攝《那》片在台灣小有名氣，她很享受能在台灣街道，自由走來走去的感覺，不過已經小有知名度的她，現在恐怕不能「享受自由」了。
 

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女主播拍成人雜誌　嘟嘴萌暈粉絲

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