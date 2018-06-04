499之亂吃罰單 中華電已逾700萬元

（中央社記者江明晏台北4日電）499吃到飽引爆空前申辦熱潮，致電信門市第一線人力吃緊，縣市政府判定違反勞基法開罰，加上NCC的罰款，中華電目前已遭罰逾新台幣700萬元，將研議採取行政救濟措施。

電信三雄在5月9日起限時7天開放全民申辦499吃到飽方案，引爆台灣電信史上空前的搶辦熱潮，導致第一線門市人員「累癱」，更衍生出不少糾紛與亂象，被網友比喻為「499之亂」。

根據國家通訊傳播委員會（NCC）統計，7天期間中華電信處理這項資費方案的案件量約144萬件，遠傳電信、台灣大哥大申辦量也達約30萬件。