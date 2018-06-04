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中央社

499之亂吃罰單 中華電已逾700萬元

中央社2018/06/04 19:00
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北4日電）499吃到飽引爆空前申辦熱潮，致電信門市第一線人力吃緊，縣市政府判定違反勞基法開罰，加上NCC的罰款，中華電目前已遭罰逾新台幣700萬元，將研議採取行政救濟措施。

電信三雄在5月9日起限時7天開放全民申辦499吃到飽方案，引爆台灣電信史上空前的搶辦熱潮，導致第一線門市人員「累癱」，更衍生出不少糾紛與亂象，被網友比喻為「499之亂」。

根據國家通訊傳播委員會（NCC）統計，7天期間中華電信處理這項資費方案的案件量約144萬件，遠傳電信、台灣大哥大申辦量也達約30萬件。

NCC認為業者服務品質不佳，對中華電信開罰200萬元，遠傳、台灣大各罰60萬元。

根據公開資訊觀測站指出，盤點中華電信目前的公告，因違反勞基法延長勞工工作時間規定，台北市政府、高雄市政府共計裁罰200萬元；宜蘭縣政府罰100萬元、桃園市政府、連江縣政府罰102萬元；新北市政府罰100萬元。

中華電均表示，將研議採取行政救濟措施，希望爭取向主管機關說明的機會。

中華電獨家授權的手機代理供應商神腦日前也指出，高雄市政府勞工局5月17日至神腦就員工延長工作時間事項實施勞動檢查，以違反勞動基準法，共計裁罰128萬元。

台灣大哥大則遭台北市政府勞動局，以違反勞動基準法裁罰120萬元。遠傳也遭台北市政府勞動局開罰100萬元。（編輯：林興盟）1070604

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