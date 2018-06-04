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中央社

宏碁奪印度電競產品三冠王 筆電市占37%

中央社2018/06/04 18:59
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北4日電）電腦品牌廠宏碁今天引述市調報告指出，2018年第1季在印度市場電競個人電腦（PC）與電競全系列產品分別以市占率21%、20%奪冠，電競筆電更以市占率37%穩坐印度龍頭。

為拓展印度電競市場，宏碁積極開發電商通路，包括攜手印度最大電商平台Flipkart，與Flipkart首創「週五電競日Gaming Fridays」促銷活動；宏碁更與印度亞馬遜（Amazon.in）展開合作，主打高階Predator電競筆電以及休閒玩家的Nitro系列電競筆電。

宏碁表示，在印度最熱銷且獲得使用者高度迴響的電競筆電為Predator Helios 300，在電商平台有近5000則購後評價，並且在滿分5分的評等中，得到平均4.6分，廣受印度消費者青睞。

宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠日前受訪說，宏碁今年第1季亞太區電競產品營收年增225%、出貨量年增241%，目標2018年全年電競產品出貨量倍增。

侯知遠先前受訪指出，宏碁在亞太區多個國家例如菲律賓、新加坡、泰國、澳洲、紐西蘭、印度等，已在電競桌機或電競筆電市場穩坐龍頭，今年有機會再多4個到5個國家登上第一名，有助於提升宏碁品牌價值。(編輯：陳永昌)1070604

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