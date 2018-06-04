宏碁奪印度電競產品三冠王 筆電市占37%

（中央社記者吳家豪台北4日電）電腦品牌廠宏碁今天引述市調報告指出，2018年第1季在印度市場電競個人電腦（PC）與電競全系列產品分別以市占率21%、20%奪冠，電競筆電更以市占率37%穩坐印度龍頭。

為拓展印度電競市場，宏碁積極開發電商通路，包括攜手印度最大電商平台Flipkart，與Flipkart首創「週五電競日Gaming Fridays」促銷活動；宏碁更與印度亞馬遜（Amazon.in）展開合作，主打高階Predator電競筆電以及休閒玩家的Nitro系列電競筆電。

宏碁表示，在印度最熱銷且獲得使用者高度迴響的電競筆電為Predator Helios 300，在電商平台有近5000則購後評價，並且在滿分5分的評等中，得到平均4.6分，廣受印度消費者青睞。