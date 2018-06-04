吳新興訪問南非 欽佩海外台商韌性

（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡4日專電）僑務委員會委員長吳新興日前出席非洲台灣商會聯合總會的活動時致詞說，台商遍布全球為國爭光，充分展現台灣人的韌性，對於海外台商深感欽佩。
非洲台灣商會聯合總會第24屆第3次理監事會議暨會員大會，2日在南非德班舉行開幕典禮。
吳新興表示，台商遍佈全球是國家國力的延伸，許多台商在非洲深耕多年，事業經營有成，商會亦代代傳承，充分展現台灣人的堅韌，對此深感敬意。
他同時感謝非洲僑界在總統蔡英文4月出訪史瓦帝尼（原史瓦濟蘭）時，主動前往史國歡迎總統表達對國家的支持。
他同時強調，僑委會不分黨派，是僑胞永遠的家，政府將持續積極提供僑胞與時俱進的服務。
吳新興在為期兩天的大會期間，見證新舊任總會長與監事長交接儀式，感謝卸任團隊的同時也勉勵新任團隊會務蒸蒸日上。
駐南非代表周唯中、來自全球和非洲會員與眷屬約180名，均出席兩天會議。惜別晚宴在台商們互相聯誼交流一片熱絡溫馨氣氛中，圓滿結束。
與會期間，吳新興把握難得機緣，在周唯中和僑務組長賴金城等人陪同下，前往距離德班約100公里的伊希德比（Isithebe）工業區參訪數名台商所經營的工廠。
他除了對台商的事業有成表示讚佩外，並對當地經濟及台商發展現況等議題交換意見，雙方相談甚歡。（編輯：高照芬）1070604