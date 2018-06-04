吳新興訪問南非 欽佩海外台商韌性

（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡4日專電）僑務委員會委員長吳新興日前出席非洲台灣商會聯合總會的活動時致詞說，台商遍布全球為國爭光，充分展現台灣人的韌性，對於海外台商深感欽佩。

非洲台灣商會聯合總會第24屆第3次理監事會議暨會員大會，2日在南非德班舉行開幕典禮。

吳新興表示，台商遍佈全球是國家國力的延伸，許多台商在非洲深耕多年，事業經營有成，商會亦代代傳承，充分展現台灣人的堅韌，對此深感敬意。

他同時感謝非洲僑界在總統蔡英文4月出訪史瓦帝尼（原史瓦濟蘭）時，主動前往史國歡迎總統表達對國家的支持。