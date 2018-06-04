美10歲男孩彈唱才藝驚人 臉書超過700萬次觀賞

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）網站報導，明尼蘇達州奇薩戈市（Chisago）湖濱小學（LakesideElementary School）小四學生科爾諾斯基（AdamKornowski）彈奏鋼琴演唱「想像」，台風穩健，他以清亮的童音演繹經典名曲，表演結束很紳士地朝掌聲不斷的聽眾鞠躬。

（中央社明尼蘇達州奇薩戈市3日綜合外電報導）美國一名10歲小男孩5月24日在學校才藝表演中，自彈自唱約翰藍儂（John Lennon」名曲「想像」（Imagine），媽媽將影片上傳臉書，數周內累積超過700萬次觀賞。

他的母親蜜雪兒（Michelle Cavarnos Kornowski）在臉書寫道：「演唱結束時，在場父母眼睛都濕濕的。全場觀眾為他起立鼓掌，掌聲久久不已。」

有位家長還特別跟蜜雪兒說，她「喜歡科爾諾斯基在歌曲結束時鞠躬的模樣...真有禮貌。」

科爾諾斯基彈唱才藝已多次令人驚豔。他的父親卡爾（Karl）說，兒子5歲起開始彈琴。科爾諾斯基父母之前也曾將他的表演上傳YouTube，其中包括演唱李歐納柯恩（Leonard Cohen）名曲「哈利路亞」（Hallelujah）。（譯者：羅苑韶/核稿：嚴思祺）1070604