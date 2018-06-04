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即時跑馬燈校舍裝冷氣　林佳龍與中央共同推動向毒品Say No　校園拒毒巡演8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
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紅草莓向毒品Say No　校園拒毒巡演

記者黃玿琮／台中報導2018/06/04 19:36
▲蕭靜文舞蹈團「紅草莓向毒品Say No校園拒毒巡演」舞劇，強化孩子的自我安全保護意識。(圖／台中市政府教育局提供2018.6.4)
▲蕭靜文舞蹈團「紅草莓向毒品Say No校園拒毒巡演」舞劇，強化孩子的自我安全保護意識。(圖／台中市政府教育局提供2018.6.4)

為強化反毒教育、營造無毒校園，台中市政府教育局特別邀請蕭靜文舞蹈團，進行「紅草莓向毒品Say NO校園拒毒巡演」，由大華國中啟航；4日來到向上國中，將陸續前往葳格高中、僑泰高中等20所學校，以《失色的紅草莓》舞劇演出，強化孩子的自我安全保護意識。

副市長林依瑩指出，現今的毒品型態相當多元，可能偽裝成咖啡包或零食，因此不只是校園，全民都要了解毒品對我們的危害，隨時留意、避免不小心誤食毒品。林副市長也分享她前往台中女子監獄參加活動的經驗，她說，當時看到監獄裡有7、8個小朋友，有小嬰兒也有孩童，因為媽媽吸毒入獄，所以這些孩子從小就跟著媽媽在監獄中長大，這一幕讓她印象深刻，也體認到吸毒不只對自身影響重大，也可能影響到下一代。

教育局表示，蕭靜文舞蹈團從2003年以來，持續率領專業舞者巡迴全國校園。今（107）年與悠遊卡公司合作發起「紅草莓向毒品Say No校園拒毒巡演」，還邀請到魏德聖導演代言，希望在孩子心中種下反毒品種子。誠如魏德聖所說，最近看到一些新興毒品的資料感到很震撼，「當大人看到這些新興毒品的圖片，都分不清楚什麼是毒品？什麼是糖果？自己會不會也被騙？」因此，蕭靜文舞蹈團透過《失色的紅草莓》舞劇演出，盼透過寓教於樂的方式，教導孩子拒絕毒害、強化自我保護意識，勇於向毒品Say No。

※　【今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※　戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※　安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)
※　張老師專線：1980
※　生命線專線：1995

關鍵字反毒教育無毒校園蕭靜文舞蹈團紅草莓
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