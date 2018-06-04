紅草莓向毒品Say No　校園拒毒巡演

為強化反毒教育、營造無毒校園，台中市政府教育局特別邀請蕭靜文舞蹈團，進行「紅草莓向毒品Say NO校園拒毒巡演」，由大華國中啟航；4日來到向上國中，將陸續前往葳格高中、僑泰高中等20所學校，以《失色的紅草莓》舞劇演出，強化孩子的自我安全保護意識。

副市長林依瑩指出，現今的毒品型態相當多元，可能偽裝成咖啡包或零食，因此不只是校園，全民都要了解毒品對我們的危害，隨時留意、避免不小心誤食毒品。林副市長也分享她前往台中女子監獄參加活動的經驗，她說，當時看到監獄裡有7、8個小朋友，有小嬰兒也有孩童，因為媽媽吸毒入獄，所以這些孩子從小就跟著媽媽在監獄中長大，這一幕讓她印象深刻，也體認到吸毒不只對自身影響重大，也可能影響到下一代。