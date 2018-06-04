校舍裝冷氣　林佳龍盼與中央共同推動

夏日炎炎，高國中小校舍裝設冷氣之議引發討論。台中市政府表示，近三年多來已爭取到8年50億元計畫，逐步改建老舊校舍及跑道等設施。空調部分，市府兩年前為高海拔之平等國小、梨山國中裝設暖氣，今年亦補助改隸市立之台中啓聰丶啓明兩所特教學校裝設冷氣。因應夏日氣溫飆高，市長林佳龍也明確表達，台中市將全面為校舍裝設冷氣空調設備，也盼中央在政策上統一為之，弭平學生受教品質的城鄉落差。

林佳龍表示，學生的受教權及教學品質，不應有城鄉差距。而在擔任立委任內，即曾就國中會考在考場教室提供空調之議題質詢，要求教育部在會考期間，提供舒適且公平的考場環境，避免考生因教室悶熱或各地氣溫不同而影響公平性。

在擔任市長後，台中市政府積極改善校園教學環境，除規劃8年50億元預算，並爭取教育部3年180億元專案計畫經費，持續改善老舊危險校舍。面對夏日高溫難耐，台中市目前高國中小教室裝設冷氣比例約15%，其中高中近100%，全市高國中小尚未裝設冷氣教室間數初估約1萬1千間。

惟依教育部訂定之「國民中小學設備基準」，冷氣空調並非一般教室的基礎設備，因此市府編列於校舍整建及修繕等項目的經費，仍須優先改善老舊、具危險性的校舍及跑道等設施；目前已裝設空調的學校，設備及電費財源，也多為各校校方及家長會自籌。

林佳龍表示，為提高受教品質，市府將陸續於全市公立幼兒園、國小、國高中裝設冷氣空調設備，改善校舍夏季悶熱的情形；但冷氣設備、裝設及用電等費用，財源會進一步爭取及籌措，也盼中央在政策上統一為之，並修訂「國民中小學設備基準」，縮短受教權及學生求學品質的城鄉差距。

除了裝設冷氣，市府也從多方面著手，提供學生更舒適的學習環境，包括將針對東西曬校舍或高樓層教室，協助學校改善通風設備、遮陽設施、校舍屋頂隔熱設備或種植爬藤或垂吊植物等，降低教室內溫度。

教育局補充，經評估教室座向、東西曬、空間噸數、安裝位置、管線長度、儲值機器等因素，電力系統改善依各校需求初估約16億元，裝冷氣費用則約6至10億元，包含施工時程等將依各校區域環境不同與使用需求等規劃研議執行，逐年協助改善校園學習環境。