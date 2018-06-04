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老司機才懂！畢冊翻開驚見「成人網頁」　網笑：好想收藏

生活中心／綜合報導2018/06/04 19:53
▲老司機才懂！畢冊翻開驚見「成人網頁」，網笑：「好想收藏！」（圖／翻攝自 PTT ）
▲老司機才懂！畢冊翻開驚見「成人網頁」，網笑：「好想收藏！」（圖／翻攝自 PTT ）

不知不覺 2018 年已經進入 6 月份，也意味著離情依依的畢業季到來。近日網路上瘋傳一本超狂畢業紀念冊，只見版面設計成黑底搭配橘紅的網頁樣式，上方還出現似曾相識的 LOGO 及搜尋欄，讓大批老司機一看就明瞭，紛紛直呼：「好想珍藏一本！」

一名網友日前在巴哈姆特「哈啦區」討論版 po 出「史上最屌畢冊」，指出被老師叫去設計畢冊，通過初審後並沒有異狀，怎料印出來發給大家後，竟然被叫去訓話。從他上傳的畢冊內頁照可見，上方大大的寫著「電子科 hub 」，下方則是班上同學的個人照，不論排版及格式，整體看上去神似成人網站「 Pornhub 」的網頁設計。更吸睛的是，班上唯一女同學的照片還特別用紅圈圈起來，班級合照也做得宛如置入性廣告，就像真的在瀏覽網頁般。

貼文一出，網友紛紛驚呼「這太有才了啦！Pornhub 知道搞不好會給予這製作人獎勵」、「這份畢冊會讓人珍藏一輩子」、「點進去老師頁面還會有排名升降」、「嗚嗚反觀我的，當年的不知道在設計什麼」、「我覺得很不錯，點到為止，又沒什麼真的不堪入目」、「這人才大推，期待之後有 xvxdeo 的版本」；另外，也有網友突破盲點，指出「這邊可以肯定，校稿的人很純潔，發現的老師肯定是老司機」、「看來老師也常上那個網站呢」，引發熱議。


▲原 PO 將畢業紀念冊內頁設計成成人網站「 Pornhub 」的樣式，最後被叫去訓話，笑翻大批網友。（圖／翻攝自網路）

關鍵字老司機巴哈姆特畢業畢業紀念冊成人網站
房東修水槽　貓咪好奇探頭：...

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