老司機才懂！畢冊翻開驚見「成人網頁」　網笑：好想收藏

不知不覺 2018 年已經進入 6 月份，也意味著離情依依的畢業季到來。近日網路上瘋傳一本超狂畢業紀念冊，只見版面設計成黑底搭配橘紅的網頁樣式，上方還出現似曾相識的 LOGO 及搜尋欄，讓大批老司機一看就明瞭，紛紛直呼：「好想珍藏一本！」

一名網友日前在巴哈姆特「哈啦區」討論版 po 出「史上最屌畢冊」，指出被老師叫去設計畢冊，通過初審後並沒有異狀，怎料印出來發給大家後，竟然被叫去訓話。從他上傳的畢冊內頁照可見，上方大大的寫著「電子科 hub 」，下方則是班上同學的個人照，不論排版及格式，整體看上去神似成人網站「 Pornhub 」的網頁設計。更吸睛的是，班上唯一女同學的照片還特別用紅圈圈起來，班級合照也做得宛如置入性廣告，就像真的在瀏覽網頁般。