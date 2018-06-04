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〈中太陽能補貼縮手〉台廠已降低中國比重 後續觀察下

鉅亨網2018/06/04 19:32
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中國針對太陽能產業祭出「531 新政」，較依賴中國市場的台廠可能受傷最重。茂迪 (6244-TW) 表示，目前固定客戶拉貨動能仍在，訂單量未有太大改變；新日光 (3576-TW) 中國市場營收占比不高，影響不太明顯；昱晶 (3514-TW) 目前尚未明顯感受到下游客戶端反應，認為市場還需時間消化，且三者均已降低在中國市場的營收比重。

茂迪表示，過去中國市場比重特別高，但從去年下半年以來，公司政策轉向市場多角化經營，中國營收比重由先前的超過 5 成，下降至約 4 成左右，將市場轉移至東南亞、印度等新興市場，因此對今年中國 630 搶裝潮也未有所期待，即便 630 搶裝潮今年未有顯現，對公司影響也不大。

茂迪指出，該政策對大型地面電站未設定目標，使市場不確定性高，目前中國市場固定客戶的拉貨動能仍在，訂單量沒有太大的改變，小型、非固定的客戶則是多少有些訂單受影響，但仍得視整個政策對市場影響，再做後續評估。

新日光董事長洪傳獻表示，由於中國市場不穩定、價格也不佳，經過過去的調整後，目前中國市場營收占比並不高，影響不會太明顯。

昱晶則指出，針對該政策，目前還未感受到客戶有明顯反應，市場還需要時間消化，不過，去年第 4 季開始，昱晶已將中國營收占比降至 3 成以下，今年以來，中國營收比重最多約 30%、最少則是僅 10% 左右，分散出貨至東南亞、印度、中東等新興市場。

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